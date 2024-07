DP-ov ministar o nevremenu: 'Znanost ne priznaje rakete, ali ako to psihološki znači ljudima'

Naravno da ću posjetiti uništena područja. Otići ću sad preko vikenda. Ministarstvo će izraditi procjenu šteta i plan i program otplate štete, a za primjer u Bošnjacima i tvrtke Tanje Bilić imamo osiguran Fond za naknadu štete za dugotrajne nasade, rekao je ministra Josip Dabro gostujući na Dnevniku Nove TV nakon jakog nevremena koje je posebno zahvatilo Vukovarsko-srijemsku županiju.

- Nakon procjene pristupit ćemo naknadi. Pet milijuna eura je procjena štete. To je sigurno po meni dva do tri puta veći iznos, no neka službe koje to rade kažu koji je to iznos - rekao je Dabro.

Dabro je upitan što je sa zahtjevom da se vrati protugradna obrana.

- Ono što je i meni zagolicalo maštu je to da znanost ne priznaje rakete, ali ako ljudi to traže, trebamo reparirati kompletan sustav.... Ako to makar i psihološki znači ljudima - rekao je.

- Dođite u Slavoniju. Ako ljudi na temelju iskustva od 40 godina kažu, ja bih uvažio ljude - dodao je.

Kaže i kako postoje nove metode koje treba ispitati.

- Govorim o onome što nam je pri ruci. Ja govorim o ljudima koji kažu da to djeluje, koji su radili u poljoprivredi - kaže Dabro.

- Mislite li da primjerice mreže mogu ovo izdržati? Ovo skida krovove s kuća. Naš prijedlog je protugradna obrana, pa kako god bude. A konkretan plan je da kada dobijemo od Županija procjenu, Vlada će donijeti odluku o financijskom iznosu i sudjelovati u isplati štete - dodao je

.

Upitan je i odakle novac za protugradnu obranu, pa je kratko rekao iz državnog proračuna. Dodao je i kako će rok za isplatu štete biti 30-ak dana.

- Imamo i back up opciju. Ostalo nam je dva milijuna eura od prošlogodišnjih isplata šteta. Vlada je prošle godine dala 7 milijuna eura. Ostala su dva milijuna i taj novac će se pustiti u ophod za građevinski materijal - zaključio je Dabro.