DP-ov ministar Vlajčić u Ministarstvo doveo rođakinju: Evo koju je kaznu dobio...
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić kažnjen je s 2000 eura zbog povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa, odlučilo je danas na svojoj sjednici Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Utvrđeno je kako je zlouporabio posebna prava obveznika, nakon što je u svoj kabinet doveo osobu s kojom je rodbinski povezan.
Postupak protiv ministra pokrenut je nakon napisa u tjedniku Nacional, a odnosio se na sumnju da je u Ministarstvo poljoprivrede doveo svoju rođakinju Željku Perić, tadašnju zaposlenicu SAFU-a, i to na poziciju glavne savjetnice u kabinet ministra.
Povjerenstvo je tijekom postupka utvrdilo da između Vlajčić i Perić postoji rodbinska povezanost, iako je riječ o nešto daljoj obiteljskoj vezi.
Ključnim se pokazao način njezina dolaska u Ministarstvo. Naime, sporazum o premještaju iz SAFU-a potpisao je osobno ministar Vlajčić, a istoga dana doneseno je i rješenje kojim se Perić raspoređuje upravo u njegov kabinet.
To rješenje potpisala je glavna tajnica Ministarstva. Dodatno, Povjerenstvo je potvrdilo kako je sam ministar interno zatražio njezin premještaj s mjesta u Ministarstvu u Kabinet ministra.
Premještajem je došlo i do povećanja koeficijenta s 3,5 u SAFU-u na 3,9 u Ministarstvu. Povjerenstvo je naglasilo kako je Vlajčić priznao postojanje rodbinske veze, što mu je uzeto kao olakotna okolnost, kao i činjenica da se očitovao na sve navode tijekom postupka.
Unatoč tome, zaključeno je da je ministar prekršio zakon. Zbog toga mu je izrečena novčana kazna od 2000 eura.
