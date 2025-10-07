DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Ajte vi meni recite da sam to ja, evo dokažite! Čime ćete dokazati? - samouvjereno nam je jučer poručila novopečena članica Domovinskog pokreta i povjesničarka Vlatka Vukelić.

Nije htjela pokazati rame na sudu

Iako je sud u presudi koja je pravomoćno utvrdio da se na fotografijama objavljenim u Playboyu prije 15 godina "nedvojbeno nalazi Vlatka Vukelić", ona i dalje ustraje da se ni na koji način ne može povezati s modelom koji je fotografiran i kojem nije objavljeno ime.

Domovinski pokret je angažirao Vukelić za pomoć oko utvrđivanja istine o zločinima partizana.

24sata su otkrila da je Vukelić lažnom tvrdnjom da ona nije na fotografijama Playboya pokušala doći do enormne odštete od 400.000 kuna od troje novinara.

Ali sud joj nije povjerovao da ona nije na fotografijama. Sve detalje o tome kako je došlo do fotografiranja kod akademskog slikara Damira Šimića, što su svjedočili fotograf, vizažistica i što je tvrdila Vukelić, možete pročitati OVDJE.

'Dokažite da sam to ja'

Ali kako nas je Vukelić izazvala na dokazivanje da je to ona, objavljujemo i nove detalje i fotografije.

Upravo je Vukelić objavila jedan od ključnih dokaza da se radi o njoj. U dokaznom postupku je u spis ušla i jedna fotografija fotografa Borisa Štajduhara koju je snimio, ali nije objavljena u u Playboyu.

Sud ju je prihvatio kao dokaz jer je Štajduhar rekao da je 100 posto siguran da se radi o istoj osobi.

To je fotografija s leđa i model ima specifičnu tetovažu na lijevom ramenu. I vizažistica je svjedočila da se radi o Vukelić i također je spomenula tetovažu koju je prekrivala šminkom.

Međutim, Vukelić je odbila zahtjev suca da pokaže lijevo rame. Nakon rasprave je na Facebooku objavila i status u kojem je kritizirala suca Zorislava Kaleba.

- Baš me zanima koliko je nepristrano suđenje realno učestalo na našim sudovima i kako tumačiti pitanje suca koji Vas recimo pita želite li se skinuti u njegovoj sudnici?? - objavila je Vukelić uz isječak znanstvenog rada s naslovom

"Pošteno suđenje kao temelj sudačke prakse".

Od tužbe do pravomoćnosti presude kojim je troje novinara oslobođeno, a iskaz Vukelić odbačen kao lažni je prošlo ukupno četiri godine. Vukelić nije pokazala rame u sudnici. Ali godinu dana kasnije, u kolovozu 2021. godine je uživala na Jadranu. I na Facebooku je objavila fotografiju s leđa. Na njoj se vidi ista tetovaža kao što je ima i model iz Playboya za kojeg je Vukelić na sudu tvrdila da ne zna o kome se radi! Fotografiju s leđa je Vukelić svojevoljno objavila uz tekst u kojem se žali na cijene na Jadranu, pa iznosi tezu da bi se trebalo ugledati na praksu Rimskog carstva koje je znalo ediktom određivati cijene.

Vukelić je smatrala da tako treba ograničiti najvišu cijenu kuglice sladoleda.

Ali nije samo njena objava fotografije zbog cijene sladoleda ključna za to da je lagala na sudu. Tijekom postupka je također tvrdila da ne pozna fotografa Borisa Štajduhara kojem je dobrovoljno pozirala.

Međutim, Štajduhar je sucu priložio kao dokaz i poruku koju mu je poslala dva dana nakon izlaska prosinačkog broja Playboya u kojem je pozirala. I tu poruku iz sudskog spisa sada u cijelosti objavljujemo.

- Koliko prijatelja!!! Nadam se da se snalaziš u svemu tome...zanima me mogu li vidjeti još po koju fotku od onih što smo radili kod Šimića? Ha, ha??