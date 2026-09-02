Dr. Kovačević Janko: Već u 11. tjednu trudnoće može se otkriti mnogo više nego što svi misle

Hrvatsko društvo za fetalnu medicinu (HDFM) organizira prvi međunarodni simpozij "Osnove fetalne medicine 2026.", koji će se 25. i 26. rujna održati u Kongresnom centru Pical u Poreču. Hrvatska se tako pozicionira kao centar širenja inovacija u fetalnoj medicini u čitavoj regiji te postaje regionalno središte ugledne Zaklade za fetalnu medicinu (Fetal Medicine Foundation - FMF), jedne od vodećih svjetskih organizacija u području fetalne medicine.

Riječ je o prvom takvom međunarodnom stručnom skupu o fetalnoj medicini u Hrvatskoj, čiji je cilj liječnicima iz Hrvatske i cijele regije približiti suvremene međunarodne standarde i vrhunsku edukaciju iz jednog od najnaprednijih područja medicine, s idejom da upravo naša zemlja iz godine u godinu okuplja vodeće međunarodne stručnjake iz ovog područja. Među predavačima je i prof. Kypros Nicolaides, vodeći svjetski stručnjak za fetalnu medicinu, osnivač Zaklade za fetalnu medicinu i profesor fetalne medicine na King's College u Londonu, uz niz kolega educiranih unutar škole Zaklade za fetalnu medicinu.

Nicolaides je jedan od stručnjaka koji je pomogao promijeniti način na koji se razmišlja o prvom tromjesečju trudnoće, posebno važan zbog rada na ranom otkrivanju kromosomskih abnormalnosti i komplikacije trudnoće, kao i razvoja metoda probira koje se danas koriste u prvom tromjesečju.

'Želimo u Hrvatsku dovesti znanje'

Važno je naglasiti da se pregledom između 11. i 14. tjedna trudnoće već može napraviti svojevrsni "prvi veliki pregled anatomije" bebe. Služi za potvrdu vitalnosti i broja fetusa, precizno određivanje gestacijske dobi, probir kromosomskih abnormalnosti te otkrivanje velikih strukturnih anomalija. Manje poznato široj javnosti je spoznaja da je moguće napraviti probir rizika za prijevremenu preeklampsiju već u prvom tromjesečju, kombiniranjem podataka o majci, krvnog tlaka, Dopplera uterinih arterija i biomarkera poput PIGF-a. Dakle, pregled ne pruža samo osnovni uvid u stanje fetusa, već može dati informacije i o rizicima koji se mogu pojaviti kasnije u trudnoći.

Osnivačica Hrvatskog društva za fetalnu medicine (HDFM) je dr. Tena Kovačević Janko, prva Hrvatica s diplomom fetalne medicine FMF, jedna od rijetkih takvih specijalista u svijetu, koja ordinira u Poreču u Poliklinici dr. Tena Kovačević.

- Ovaj simpozij za nas predstavlja puno više od međunarodnog stručnog skupa na visokoj razini. Želimo u Hrvatsku i regiju dovesti znanje i standarde najboljih svjetskih centara fetalne medicine i našim i liječnicima iz šire regije omogućiti da uče izravno od najboljih. Vjerujemo da vrhunska medicina ne smije biti privilegij nekolicine, već da znanje treba dijeliti. Kod fetalne medicine kvalitetna i pravovremena dijagnostika može napraviti razliku za majku i dijete, još prije rođenja - izjavila je dr. med. Tena Kovačević Janko, specijalistica ginekologije i opstetricije te subspecijalistica fetalne medicine.

Dolazak svjetskih stručnjaka u Poreč iskorak je prema snažnijem regionalnom povezivanju, razmjeni znanja i iskustava te pozicioniranju Hrvatske kao prepoznatljivog centra edukacije i izvrsnosti u području fetalne medicine.