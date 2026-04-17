Dr. Milinović: Kada sam izvadio tumor baki Ani, bio sam sretniji nego Trump oko puta na Mjesec

"Sjećate se bake Ane? To je baka kojoj smo izvadili tumor od skoro 40 kilograma. Evo je na kontroli. Baka kao cura, došetala sama do odjela. Donijela i litru rakije..kruškove, da nazdravimo. Kaže baka: Trebat će vam nakon tolikih operacija", objavio je na društvenoj mreži Darko Milinović, ginekolog u gospićkoj bolnici, gradonačelnik Gospića, bivši ministar zdravstva. Gospođi Ani, 81-godišnjakinji, ogroman tumor je izvadio u ožujku.

- Baka je dobro, tumor je benigan, pokazala je analiza, gospođa sad, lakša za skoro 40 kilograma, napokon može sama hodati, sve je završilo super!, kaže Milinović za 24sata.

- Rakiju, rekao sam joj, ne smijemo piti na poslu pa sam joj obećao da ću svratiti k njoj kući, da nazdravimo! Jer, imamo čemu! Dovezena je na hitnu u kolicima, nije mogla ni hodati zbog tumora, teško je disala, bila u jako lošem stanju. Da se čekalo još mjesec dana, nisam siguran da bi danas bila s nama, govori Milinović, voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Gospić. Uz njega, operativni tim su činili dr. Mirjana Pećina, anesteziologinja dr. Anela Ibračić, uz asistenciju anestezioloških tehničara Tomislava Špoljarića i Milke Šikić te instrumentara Josipe Vlašić, Jose Devčić, Ane Ratković i Mateja Mrkonjić.

"Papa test je test od Boga!"

- Nakon što smo tumor izvadili, bio sam vjerojatno sretniji od Trumpa kad je ekipa Artemisa došla do Mjeseca!, govori Milinović. Iako je desetljećima ginekolog, kaže nam, svaki spašeni život, svaka uspješna operacija, za njega je najveća moguća nagrada i sreća, ogromno ispunjenje. Ispričao nam je kako je prije mjesec dana spasio i majku i novorođenče, o tome dosad nije javno govorio.

- Žena je došla u zadnji čas, vremena više nije bilo, morala je na carski, hitno, svaka je minuta vrijedila kao vječnost. Operaciju sam izveo sam, nismo mogli čekati, i sve je završilo dobro. Kad sam izvadio živu i zdravu bebu, dvaput sam zaurlao od sreće kao da je Hrvatska osvojila svjetsko, čuli su me nakraj hodnika!, prepričava nam Milinović.

- Ma teško mi je opisati taj trenutak, tu sreću, nema veće nagrade! Radim svoj posao dugo, ali svaki put je veselje ogromno, kaže Milinović.

Baka Ana je, dodaje, rast tumora pripisivala debljanju, došla je na hitnu tek kad više nije mogla hodati, počela je i teško disati, problemi su se nagomilali.

- Često mi pacijentice kažu da ne idu na pregled jer ih ništa ne boli, a ja im odgovorim da, kad počne boljeti, već treba ići na kemoterapiju i zračenje. Nastojim ih motivirati i kroz šalu, kažem im da se moramo vidjeti jednom godišnje, a ako preskoče, da više neću biti dobre volje. Govorim im, stalno ponavljam da je karcinom grlića maternice itekako izlječiv ako ga se uoči na vrijeme, nastavlja ginekolog.

- Papa test, kažem ženama, test je od Boga!, oduševljeno će gospićki liječnik i gradonačelnik, pozivajući žene na redovne ginekološke preglede. Da su sve žene dobre prema sebi, zaključuje, ne bi bilo karcinoma cerviksa uopće, zato i objavljuje statuse na društvenim mrežama o tome.

- Zato slike s bakom Anom, sve moje objave iz bolnice, da žene motiviram da dođu na vrijeme", zaključuje Milinović.