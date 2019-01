Dr. Zdravko punih 50 godina volontira u 'Ligi protiv raka'

- Tek sam bio završio Medicinski fakultet i počeo raditi u brodskoj Općoj bolnici kao stomatolog, tada jedini te struke u Slavonskom Brodu. Starije kolege iz Lige protiv raka rekle su da trebaju nekoga tko će se njima priključiti u volonterski rad. Na poziv prim.dr.Mate Grgića, koji je bio inicijator osnutka Lige protiv raka u Slavonskom Brodu prihvatio sam poziv i tako je sam u svim akcijama Lige punih 50 godina - prisjeća se svojih početaka u Ligi protiv raka u Brodu dr. Zdravko Janč (80), umirovljeni stomatolog iz Slavonskog Broda.

Pet desetljeća volonterskog rada u Ligi protiv raka Slavonskog Broda, danas Lige protiv raka Brodsko-posavske županije, dodaje,gotovo da je prohujalo.

- Toliko smo puno toga korisnog za čovjeka i njegovo zdravlje učinili, siguran sam i puno ljudskih života spasili sa svojim kolegama, dao sam sve što sam znao i mogao. Nastavit ću i dalje - kaže dr. Zdravko Janč, jedan od prvih ljudi u timu iz vremena kada je Liga protiv raka u Brodu osnovana. Nedavno su proslavili pola stoljeća iznimno uspješnog i korisnog volonterskog djelovanja.

' U borbi protiv raka nikada se i nipošto ne smije stati'

Dr. Janč vrlo aktivan je u Ligi i danas, s jednakim žarom kao prije 50 godina kada je Liga osnovana. S radošću se i ponosom prisjeća kako je to bilo na početku rada Lige.

- Kada je Liga protiv raka u pitanju i pomoć ljudima čije je zdravlje ugroženo i u nevolji onda tu godine nas volontera ne znače ništa, pa i danas kada ih imam 80 "na leđima". U borbi protiv raka nikada se i nipošto ne smije stati, tu opaku, zloćudnu bolest stalno treba iznova pobjeđivati. Tu bolest treba pobijediti, za to postoje sve medicinske pretpostavke, znanost i stručno medicinsko osoblje, a mi ćemo kao Liga uz pomoć ljudi dobre volje dati sve od sebe, uz pomoć donatora, sponzora i nesebičnih dragih ljudi učiniti sve da ljudi od te zloćudne bolesti što je manje moguće obolijevaju ili da se liječe i izliječe - govori nam dr. Janč.

Dr. Zdravko Janč u Ligi od samih začetaka do danas u užem je predsjedništvu Lige. Bio je i predsjednik, i dopredsjednik, i sve drugo što god je trebalo samo da se ljudima koji su obolijevali od raka pomogne i spasi živote.

- Bilo je uz to stvarno puno obveza i rada, volonterskog dakako, uz redovni svoj rad stomatologa valjalo je stići na puno strana da postojanje i djelovanje Lige ima svoj puni smisao. Niti ja ni moje kolege u Ligi nismo se štedjeli niti jednog trenutka da ostvarimo ono što je trebalo da pomognemo oboljelima kako prije tako i sada. I, danas kada se osvrnem pola stoljeća unatrag na rad Lige, a nedavno smo izdali i monografiju u povodu polustoljetnog jubileja djelovanja Lige, ne mogu ni sam povjerovati što smo sve i koliko toga izorganizirali i realizirali, toliko mnogo akcija da bi Liga postigla cilj svoga osnutka i rada - kaže dr. Janč.

Liga je počela na način da su tiskali olovke, razglednice i štošta drugo da bi njihovom prodajom u školama, poduzećima i na druge načine došli do novaca potrebnog za kupnju brodskoj bolnici tada prijeko potrebnog medicinskog aparata ili pomagala.

No, nije samo nabavka medicinskih aparata i pomagala bio cilj rada Lige, ističe, prevencija je u tom pogledu jednako važna, pa su dr. Janč, dr. Grgić, dr. Đanić i mnoge druge mu kolege iz Lige održali nebrojeno mnogo tribina i edukativnih oblika građanima da bi im se ukazalo na štetne, pogubne, posljedice raka, te kako što dulje i bolje održati i očuvati svoje zdravlje.

Odmah poslije Zagreba Liga je osnovana u S. Brodu

Naime, muškarci u brodsko-posavskoj županiji češće obolijevaju od raka u odnosu na ostatak Hrvatske i kod njih najveći broj čine zloćudne bolesti pluća, zatim crijeva, prostate i mokraćnog mjehura, stopa pojavnosti zloćudnih bolesti kod žena u ovoj županiji.

- Prve su akcije Lige zato i s razlogom bile usmjerene na borbu protiv onkoloških oboljenja, o kojima se potkraj 60-ih godina malo znalo. Odmah nakon Zagreba Liga protiv raka osnovana je u Slavonskom Brodu, na poticaj prim.dr. Mate Grgića, koji je cijelu ideju prenio u Brod iz Zagreba. Živio je za Ligu i sve je činio da cijela "priča" pokrene i razvija, u korist zdravlja ljudi, a nas tada mlađe kolege "zarazio" volonterstvom da smo u Ligi i danas - kaže dr.Janč.

Kraj 60-ih u Slavonskom Brodu "obilježile" su, prisjeća se, zarazne bolesti, tuberkuloza i hepatitis. Oboljenja od raka je bilo, ali su otkrivana tek u kasnom stadiju. Zato su prve akcije prikupljanja novca išle za kupnju potrebnih medicinskih uređaja - kolposkopa i rektoskopa, aparata za ranu detekciju malignih oboljenja, dermopana, aparata za liječenje raka kože, ali od donacija Ligi kupljeni su i brodskoj Općoj bolnici darivani za potrebe liječenja ljudi brojni drugi dijagnostički aparat.

- Najveća akcija Lige bila je upravo gradnja Centra za zaštitu od tumora u Slavonskom Brodu. Bilo je puno zaposlenih u brodskim poduzećima i ljudi su rado dali pokoji "dinar" i akcije su bile vrlo uspješne. Liga je tada brojala i do 16.000 članova. U okviru tog Centra otvoren je odmah i citološki laboratorij, u ranom otkrivanju raka prvi je put korištena endoskopska dijagnostička oprema, počeli i preventivni pregledi dojke i ginekološki pregledi. Samo u prvoj akciji pregledano je 690 žena, a upravo ti besplatni pregledi za građane zapravo su preteča današnjih nacionalnih programa za prevenciju raka debelog crijeva, dojki i maternice da bi se tumori otkrili u ranom stadiju. No, ljudi k'o ljudi, boje se i danas takvih pregleda jer ne znaju kako reagirati ako im se otkrije "nešto", kako prevladati strah. E upravo tu i takvu svijest samoodržanja kod ljudi moramo dizati, to je naša zadaća i dalje - ističe dr. Janč.

'Tko uđe u Ligu ostaje trajno'

Dr.Janč ne zaboravlja istaknuti da je Liga imala veliku ulogu i u Domovinskom ratu, donirali su prikupljene pomoći ranjenim hrvatskim braniteljima, i u takvim teškim vremenima Liga protiv raka nabavila je za pomoć liječenju ranjenih 3 ultrazvučna i 1 rentgenski aparat.

- Mi iz Lige nikada se nismo niti ćemo se hvaliti onim što smo postigli, naša je misija, pa tako i moja, da pomognemo svim ljudima da im zdravlje i životi u nekim situacijama ne bude ugroženo, a tako će biti i dalje. Nećemo štedjeti truda, volje i znanja. Mi smo gotovo svim bolničkim odjelima brodske Opće bolnice "Dr.Josip Benčević" darivali po neki od njima za liječenje ljude prijeko potreban medicinski aparat. Samo unatrag četiri godine smo za nabavku tri aparata za liječenje tumora i sličnih oboljenja prikupili i utrošili četiri milijuna kuna, a to je rijetko koja Liga protiv raka u Hrvatskoj mogla i uspjela. Mi se time ponosimo, s takvim nesebičnim zalaganjem ćemo nastaviti - naglašava dr.Janč

Osim nabavka medicinskih uređaja bolnici, rado surađuju s udrugama koje okupljaju odrasle i djecu oboljele od malignih oboljenja, kao što su udruge žena operiranih od raka dojki "Nada", Udruge laringektomiranih pacijenata "Dobar glas", Udruge pacijenata sa stomom "ILCO", i sl.

- Posebno smo ponosni na pomoć malim bolesnicima oboljelima od tumora, a koji se liječe u zagrebačkim bolnicama. Ti roditelji, koje je već takva životna nevolja zadesila moraju boraviti u Zagrebu određeno vrijeme da budu što bliže svojoj oboljeloj djeci, od Zagreba su dobili jedan stan na privremeno korištenje ali stan nije bio namješten i mi smo iz Lige kupili namještaj da roditelji imaju gdje obitavati. Pa i kad je Sava poplavila istočnu Slavoniju naša Liga je isti dan reagirala i pun kombi potrepština poslala poplavljenima. Ljudi su u Brodu i na ovom slavonskom području sve siromašniji ali rado daju koju kunu da pomognu rad Lige. Nije nevažno niti to da liječnike koji trebaju raditi na doniranim im medicinskim uređajima koje smo brodskoj bolnici darovali o trošku Lige pošaljemo na edukaciju kako bi svaki taj novi uređaj pomogao pacijentima čije je zdravlje ugroženo - objašnjava.

- Uvijek sam sa svojim kolegama u Ligi dao punog sebe, samo tako sam ja i moje kolege mogli ostvariti tako vrijedne rezultate koje smo postigli, to i takvo zadovoljstvo ne može se riječima opisati. Liga se podmlađuje, mlađi dolaze, to je jako dobro, ali ja ću nastaviti i dalje. Jednom tko uđe u Ligu ostaje trajno, ako me zdravlje i dalje ovako bude služilo tako će biti i sa mnom - zaključio je dr. Zdravko Janč.