Biti žena najluđeg svjetskog diktatora sigurno nije lagan posao. Pogotovo jer taj diktator nema nikakvih problema s ubijanjem članova svoje bližnje rodbine. A to mu je krv...

Zato zapad zna često spekulirati o sudbini Ri-sol-Ju, supruge vođe Sj. Koreje Kima Jonga-Una (38). Jer ženu po nekoliko godina nitko ne vidi. Već se više puta pisalo da ju je Kim dao smaknuti, da je preminula od neke bolesti... .Ali evo nam nje, žive i zdrave! Sa svojim 'voljenim' suprugom pojavila se u javnosti nakon skoro godina dana izbivanja. Mužić ju je odveo na jedan performans u Mansudae teatru u Pyongyangu u sklopu proslave lunarne Nove godine.

Ri-Sol stigla je u crvenom izdanju, smješkala se i mahala narodu i kamerama. Otprilike, sve što joj je dopušteno.

O njoj se jako malo toga zna. Godina rođenja naprimjer. Sve ovisi o izvoru. Po nekima je rođena 1985. godine, drugi vele 1987 godine, a treći 1989. godine. Dakle, u srednjim je tridesetim godinama. A Ri-Sol joj zapravo nije ni pravo ime...

Zna se da dolazi iz imućnije sjevernokorejske obitelji, da ima glazbeno obrazovanje koje je stekla u Kini, i da je sa zborom održala i nekoliko javnih nastupa. Tj. ako pitate Kima - nije. Kad ju je odlučio uzeti za suprugu, za što je ona u principu cijeli život odgajana, zdepasti diktator dao je uništiti sve snimke i fotografije nastupa. Razlog je, navodno, bio to što on smatra kako ona nema komu pjevati osim njemu.

Ri-Sol većinu vremena provodi na obiteljskom dvoru. U braku je s Kimom od 2009. godine i imaju troje djece. Osim u posebnim okolnostima, nije joj dozvoljeno napuštanje imanja.

Kim, u drugu ruku, jer je on, kako je sam kazao, poslan s nebesa, za to vrijeme često posjećuje harem-bordele. U Sj. Koreji postoji poseban odred od oko 2000 žena nazvan "Peta divizija" čiji je jedini posao seksualno zadovoljiti visoke funkcionere. Navodno su Kimov otac i djed, koji je osnovao ovu 'diviziju', tamo napravili nekoliko izvanbračne djece, ali tko će to znati. Nije da baš informacije cure iz ove azijske države.