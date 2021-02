Ne vidim zašto ona ne bi smjela biti cijepljena iako je moja majka. Ima 84 i pol godine, više kroničnih dijagnoza, imala je nedavno i operaciju...

Nemušto je tako, izazivajući nacionalno “susramlje”, barem kod onih koji se nisu cijepili preko reda - nizala Alemka Markotić.



Njezinu majku cijepili su u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, kojoj je Markotić na čelu. U najmanju ruku - poziv svim drugim ravnateljima bolnica da cijepe svoje majke na kraju smjene, ako zadovoljavaju navedene kronične kriterije.

A onda poziv i drugima, jer mnogo ljudi ima majku koja takve kriterije zadovoljava. Ili oca, baku, svejedno je.

Žena, stručnjakinja kojoj smo, kao i ostalim “stožerašima”, na početku pandemije slijepo vjerovali, u malo je vremena pala na više etičkih i moralnih ispita.

Kad su pristizale prve doze cjepiva u Hrvatsku, ona i ostatak Stožera poručivali su kako se još neće cijepiti, da je rano, makar se očekivalo da, u vrijeme kad je cijepljenje bilo nepopularno, to učine za primjer.

Sad je ušla u sve veći ešalon onih koji se “znaju pobrinuti” za svoje bližnje, i to mogu jer su na poziciji koja im to omogućava. A onda je još, upitana za to, napala novinare, iznijevši optužbu, bez navođenja imena, da se barem jedan pripadnik sedme sile među nazočnima dao cijepiti preko reda.

- Moje je pravo da ne iznosim imena. Odgovarat ću svojoj klinici. Iznad mene postoje oni koji trebaju voditi računa o tome je li moja klinika u redu i njima ću odgovarati - ustrajala je Markotić.

Hoće li doista odgovarati, odnosno podnijeti ostavku, jer je dala cijepiti mamu u svojoj klinici, i jer je sudjelovala u misi na Stepinčevo, na kojoj je bilo mnogo više ljudi od propisanog - nije odgovorila.

Ista osoba, stručnjakinja koja je sugrađane prozivala za “bioterorizam”, sudjelovala je na masovnom okupljanju pred zagrebačkom katedralom. Kaže da su ljudi kišobranima održavali distancu. Velik broj ljudi pred katedralom - koji su tamo, kao i ona, došli ciljano, svjesni kršenja mjera, štoviše, usporedila je sa subotnjom gužvom u središtu grada.

- Ako subotom prođem trgom, zaustavim se na bankomatu, možete me pitati zašto sam u toj gužvi. Stajala sam izdvojeno, i oko mene nije bilo nikoga na najmanje metar i pol. Masku sam imala, skinula sam je samo na par sekundi prema dogovoru da pročitam rečenicu. Tamo sam bila u svojstvu privatne osobe a ne organizatora ili nekoga tko može utjecati na broj ljudi - pravdala se članica Stožera na konferenciji za novinare.

Zar joj niti u jednom trenutku nije palo na pamet otići sa skupa na kojem je mnogo više ljudi od dopuštenog; kao ona koja upozorava naciju svakog dana na mjere, upozoriti i organizatora; umjesto rečenice koju je izgovorila, ili uz nju, izgovoriti i da je previše ljudi na misi?

Ne, ona tvrdi da jedno može biti i raditi kao privatna osoba a drugo kao osoba s nekom dužnosti, i to je najtragičnije u cijeloj ovoj priči. Kako da itko više vjeruje stručnjacima, autoritetima, vlasti, kad svakim potezom pokazuju tko su i što su zapravo?!



Otkrivamo kako su moguće manipulacije s cjepivom jer nisu postavljena nikakva pravila



U HZJZ-u nam objašnjavaju da će se protokol postupanja s viškovima doza tek propisati.

Svaka zdravstvena ustanova s njima postupa, kažu, na svoj način. Ili, kako to definira dr. Bernard Kaić sa Zavoda, protokola nema, barem ne propisanog, a oni koji cijepe trebali bi se voditi zdravim razumom.

Kako nastaje višak?

Tako da se na cijepljenje s deset doza cjepiva, ili šest, ovisno koliko ih koja bočica različitih proizvođača sadrži, pozove baš toliko ljudi. Ako ih dođe manje, nastaje višak, i u tom trenutku oni koji cijepe mogu pozvati nekog drugog, pa i nekog svog - protokola nema.

Višak nastaje i onda kad se pred kraj cijepljenja otvori nova bočica cjepiva, a otvorena smije biti dva ili šest sati, ovisno o kojem se cjepivu radi i na kojoj se temperaturi drži. I tu je onda također moguće “u pričuvi” imati nekog svog, da dođe na cijepljenje.

Na pitanje zbog čega se na cijepljenje ne pozove više ljudi s liste prioriteta pa doza viška pripadne njima, a ne “babi i stričevima”, zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin odgovara kako bi bilo vrlo nezgodno ljude slati kućama ako se na cijepljenju pojave svi oni kojima je šest ili deset doza namijenjeno.

Ljudi nekad ne dođu jer su se razboljeli, spriječeni su ili se pojave, ali imaju povišenu temperaturu. Onda preostaje malo vremena da se za njihovu dozu nađu novi kandidati.

- I što onda, na brzinu vam mogu doći prije mladi ljudi nego stariji, a to opet nije fer. Nekakve ćemo kriterije, međutim, morati napraviti. Fer rješenje bi bilo da se cijepljenje radi na punktovima, da tamo dođe više ljudi pa cjepivo dobiju ako nastane višak - predlaže zamjenica Krunoslava Capaka.

Ne želi nagađati, kaže, koliko se ljudi već cijepilo preko reda, tvrdi da je nemoguće to tek tako definirati.

Zanimljivo jer se, u broj, uspjelo definirati koliko je doza otišlo tamo gdje je i trebalo. Utrošeno je 107.080 doza, jednu ili obje doze cjepiva zaprimilo je 62.736 osoba, 54.483 doze su utrošene u zdravstvu, 41.544 u domovima za starije i nemoćne, na potresom pogođenom području je utrošeno 6418 doza, a na “ostale” 4635.

Većina među tim “ostalima” su, kaže HZJZ, stariji ili oni s kroničnim bolestima te u “puno manjem udjelu osobe koje tu ne spadaju”, uključujući dužnosnike koji su se cijepili radi promoviranja cjepiva. Na inzistiranje koliko točno “ostalih” ima, jer svatko tko se cijepi negdje mora biti evidentiran, u HZJZ-u tvrde da je taj broj nemoguće ustanoviti.

Drugdje u Europi dužnosnicima koji su kršili mjere “padaju glave”, ne i u Hrvatskoj. U SAD-u je liječnik dobio otkaz nakon što je otvorena nova bočica pred kraj cijepljenja te je za preostale doze uspio naći premalo kroničnih bolesnika pa je jednu dozu dobila njegova, također bolesna supruga.

Zna se dogoditi da je do isteka roka trajanja doze još svega nekoliko minuta, a onda bolje da se cijepi bilo tko, pogotovo ako, sasvim slučajno, baš u tom trenutku čeka na hodniku. Tako se to radi u Hrvatskoj.