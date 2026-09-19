Drama iznad Luksemburga: Zbog dronova zatvorili zračnu luku, letovi preusmjereni

Luksemburška vlada rekla je u subotu da je u tijeku istraga nakon što je zračna luka u Luxembourgu privremeno obustavila svoje operacije prethodnu večer zbog opažanja dronova na nebu. Vlada je priopćila da su zračne operacije privremeno bile obustavljene "nakon što su uočeni neidentificirani i nedopušteni dronovi unutar zračnog prostora Findela".

Ukupno 19 letova je bilo preusmjereno u druge zračne luke, navodi se, dok su se zračne operacije nastavile u noći na subotu.

Premijer Luc Frieden rekao je novinarima u subotu da se njegova zemlja "suočila s nečim novim za Luksemburg, prisutnošću potencijalno većih dronova u luksemburškom zračnom prostoru."

"Promatrali smo ovo tijekom proteklih nekoliko dana, što je dovelo do preventivne mjere sinoć", rekao je.

Luksemburška međuresorna jedinica za procjenu aktivnosti dronova procjenjuje situaciju, a Frieden je održao sastanak sa skupinom ministara i nadležnih tijela, rekla je vlada.

U vladinom priopćenju navodi se "da u ovom stadiju, dostupne informacije ne dopuštaju donošenje konačnih zaključaka."

"Nadležna tijela nastavljaju analizirati informacije koje su prikupljene te provoditi sve potrebne provjere u bliskoj suradnji s međunarodnim partnerima."