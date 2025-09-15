Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu, potvrdila je glasnogovornica Lidija Capković Martinek
Drama iznad Zagreba: Zatražili hitno slijetanje, primijetili dim
Na zagrebački aerodrom u ponedjeljak ujutro, oko 8 sati, izvanredno je sletio zrakoplov kompanije Eurowings, piše Dnevnik.hr. Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb potvrdila je da je zrakoplov kompanije Eurowings zatražio izvanredno slijetanje u Zračnu luku Franjo Tuđman.
- Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu - potvrdila je glasnogovornica Lidija Capković Martinek.
Prema informacijama Dnevnika.hr, u kabini zrakoplova koji je letio iznad Hrvatske primijećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno slijetanje te je zrakoplov ubrzo sigurno sletio na pistu zagrebačke zračne luke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+