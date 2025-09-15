Drama iznad Zagreba: Zatražili hitno slijetanje, primijetili dim

Na zagrebački aerodrom u ponedjeljak ujutro, oko 8 sati, izvanredno je sletio zrakoplov kompanije Eurowings, piše Dnevnik.hr. Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb potvrdila je da je zrakoplov kompanije Eurowings zatražio izvanredno slijetanje u Zračnu luku Franjo Tuđman.

- Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu - potvrdila je glasnogovornica Lidija Capković Martinek.

Prema informacijama Dnevnika.hr, u kabini zrakoplova koji je letio iznad Hrvatske primijećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno slijetanje te je zrakoplov ubrzo sigurno sletio na pistu zagrebačke zračne luke.