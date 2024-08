Drama u Jadranu: Putnik pao u more s kruzera, u tijeku potraga

U tijeku je potraga za putnikom koji je pokraj otočića Jabuka pao s kruzera Kruzer Explorer Of The Seas u more.

Na moru su vidljive brodice koje vjerojatno pomažu u potrazi, piše Dubrovački dnevnik.

Prije nekoliko dana bio je u Dubrovniku, a u podne je kruzer trebao uploviti u Zadar.