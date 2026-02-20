DRAMA KOD HVARA 'Hrabri' iz Ploča spasio je Crnogorce...

Remorker "Hrabri" iz Ploča opravdao je svoje ime. Crnogorski brod "Trideseti avgust" ostao je djelomično bez pogona u četvrtak dok je plovio oko Hvara. Bilo je to u najlošije moguće vrijeme jer je puhalo jako jugo, pa je nosilo brod blizu stijena i obale.

Kako piše Ploče Online, na intervenciju su uputili remorker "Hrabri" iz Luke Ploče kako bi pomogao brodu da sigurno manevrira i eventualno ga odvuče od opasnih područja. Na kraju je naporima posade broda i remorkera brod "Trideseti avgust" sigurno došao do luke u Starom Gradu na Hvaru oko dva ujutro.

Remorkerom zapovijeda kapetan Josip Marić, a on i njegova posada po jakom su vjetru krenuli iz Ploča oko 15 sati. Do "Tridesetog avgusta" stigli su u roku dva sata i tad je počela cjelovečernja borba s prirodom, koja je, nasreću, završila dobro.

Ovo je samo jedan od problema koje je uzrokovalo orkansko jugo i ciklona koja zadnjih nekoliko dana potapa rive i kuće u Dalmaciji. "Od gore" je pala obilna kiša, a "od dolje" je narasla razina mora zbog ciklonalnog plimnog vala. Reklo bi se - savršena oluja za stvaranje potpunoga kaosa u Dalmaciji. More se prelilo u Dolcu kraj Šibenika, Kaštelima, Trogiru, Splitu i na Čiovu.

Jugo s udarima od 90 kilometara na sat zaustavilo je i brodski promet, pa su otoci ostali odsječeni. Tijekom noći podignute su brane od pijeska, a od jutra u Kaštelima lokalno komunalno poduzeće čisti kaos koji je iza sebe ostavilo more. Sličnu situaciju imali su prije dva tjedna, kad im je more ušlo u kuće.

Kaštela pod vodom

- Razina mora se dignula, ali nije kao prošli put. Što se tiče vatrogasnih intervencija, stanje je za sada zadovoljavajuće. Nemamo poziva građana niti smo izlazili na intervencije. Potopljeni su dijelovi Kaštel Sućurca i Kaštel Novog, riva je poplavljena, ali to nije ni blizu onoga što smo vidjeli prije dva tjedna - rekao je vatrogasni zapovjednik Darko Maretić za HRT.

Prije pet dana potopljen je dio Ploča. Narasli su razina mora i vodostaj Neretve, koja je usred noći ušla u kuće u Rogotinu. Situacija se primirila, a iz Grada kažu da su na usluzi građanima.

- Grad je na dispoziciji građanima te preko gradskih službi i Crvenoga križa osigurava isušivače i pumpe gdje je to nužno, kao i vreće s pijeskom za zaštitu objekata i imovine. Također, razmatraju se ostale mogućnosti pomoći građanima, sukladno zakonskim okvirima i proračunskim mogućnostima - rekao je gradonačelnik Ploča Ivan Marević za 24sata.

Ovakvi ekstremi postaju sve češći. I to se, kako sad stvari stoje, neće promijeniti. Ušli smo u period na koji su znanstvenici upozoravali desetljećima: osjećamo klimatske promjene koje smo sami u velikoj većini uzrokovali.

- Imamo sve više tih ekstrema, to je povezano sa šiljatošću klimatskih raspodjela i one imaju takozvane teške repove, odnosno duge repove, i sklone su prema ekstremima. Toga će, nažalost, biti sve više. Jedno je sporo, ali ipak intenzivno i ubrzano podizanje srednje razine mora, a to znači i Jadrana. Prosjek se podiže. Drugo, Jadran postaje sve topliji, a to intenzivira mezoskalne ciklone. To su manje ciklone koje idu uglavnom od Genove pa se često presele u Jadran ili stvore svoju takozvanu jadransku ciklonu, koja onda ima vrlo dobru podlogu: toplo more, dovoljno visoko, pa se ti efekti zbroje. Dakle, zagrijavanje i atmosfere i mora - rekao je za HRT Branko Grisogono, atmosferski fizičar.

U unutrašnjosti probleme stvara snijeg. U Varaždinu velike količine mokrog snijega ruše stabla, a NK Varaždin poziva navijače da im pomognu očistiti stadion prije utakmice s Dinamom, koju igraju u nedjelju. U zamjenu za "lopatanje" navijači će dobiti ulaznice za utakmicu protiv Dinama, upaljač i narukvicu NK Varaždin. Ni ostatak županije nije lišen problema, pa su zastoji i na cestama. Snijeg je pao u Delnicama i Zagrebu, a zabijelio je i Sljeme, na kojem dio građana uživa u zimskim radostima. No nije sve tako bajno. Zbog jakog vjetra zatvorena je žičara od jučer ujutro, a otkazali su i Prvenstvo Grada Zagreba za djevojčice i dječake osnovnih škola. Zagrebački vatrogasci čistili su Sljemensku cestu od stabala koja su pala pod težinom snijega.

Kaos u Mariboru

Padaline su pogodile i šire područje Maribora u Sloveniji, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje. U jednom je trenutku bez struje ostalo čak 40.000 korisnika. Težak i mokar snijeg rušio je stabla i lomio nadzemne vodove, a ispalo je čak 110 dalekovoda srednjeg napona.

- Ovo je doista nezamisliv broj. Situacija je usporediva s katastrofalnim ledolomom iz 2014. Aktivirali smo sve ekipe, ali ne možemo jamčiti da će kvarovi biti otklonjeni još danas - rekla je predsjednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar.

Nestanci struje izazvali su lančane probleme. Poremećena je opskrba pitkom vodom, a otežan je i rad sustava grijanja. Problemi su zahvatili i javni prijevoz. Zbog zimskih uvjeta i poteškoća s punjenjem električnih autobusa dolazi do kašnjenja i otkazivanja linija. Dodatni kaos stvaraju raskrižja bez semafora, jer su i oni ostali bez napajanja. Policija je od jutra zabilježila više prometnih nesreća.

Polave na moru, snijeg u Lici

U Dalmaciji se razina mora dignula do visine rive te su poplavljene kuće i ulice u mnogim mjestima. najteže je bilo u Kaštelima, gdje su se ljudi cijelu noć borili s olujnim jugom. A na sjeveru, u Lici i Zagrebu, padao je snijeg, što je stvaralo probleme u prometu.