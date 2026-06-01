Drama kod Poreča: Promašila pistu pri skoku padobranom i završila na stablu. U bolnici je

Nesreća se dogodila oko 15.50 sati na sportskom aerodromu u Ulici Karla Huguesa. Kako su priopćili iz policije, žena je tijekom spuštanja pogrešno procijenila smjer vjetra zbog čega nije uspjela sletjeti na predviđenu travnatu pistu.

Umjesto na mjesto predviđeno za doskok, padobranka je završila na obližnjem stablu visokom oko tri metra. U padu je zadobila teške ozljede te joj je pružena hitna medicinska pomoć.

Nakon nesreće prevezena je u riječku bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da je teško ozlijeđena.

O cijelom slučaju policija će izvijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo, koja će utvrđivati sve okolnosti nesreće.