MOKRI I POTHLAĐENI

Drama kod Poreča: Ribarski brod nestao u minuti, trojicu mornara spasili u zadnji čas

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/Radio centar Poreč

Posada uspjela poslati poziv u pomoć prije potonuća, spas pronašli na splavi dok nije stigla druga brodica

Prava drama odigrala se u subotu poslijepodne u moru kod Poreča, gdje je ribarski brod potonuo svega nekoliko milja od obale. Trojica članova posade uspjela su se spasiti u posljednji trenutak. Prema dostupnim informacijama, brod je potonuo oko osam milja od Poreča, i to iznimno brzo. Unatoč tome, posada je uspjela na vrijeme poslati poziv u pomoć i otkriti svoju točnu lokaciju. Dojava o nesreći zaprimljena je oko 18 sati, potvrdili su iz policije. Nakon što je brod nestao pod površinom, trojica ribara ostala su na otvorenom moru. Spas su pronašli u splavi za spašavanje, na kojoj su čekali dolazak pomoći.

Prema informacijama Radio centra Poreč, prvi su do njih stigli članovi posade kočarice 'Alba', koja se u tom trenutku nalazila u blizini te je najbrže reagirala.

VIDEO Pogledajte što je snažan vjetar napravio kamionu na A3: 'Bilo me strah voziti kraj njega'

Ribari su naposljetku izvučeni iz mora mokri i pothlađeni, no najvažnije je da u cijelom incidentu nije bilo ozlijeđenih.

