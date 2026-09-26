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UŽAS

DRAMA KOD SPLITA Buktinju šume gasilo 50 vatrogasaca

Piše HINA, Veronika Miloševski,
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DRAMA KOD SPLITA Buktinju šume gasilo 50 vatrogasaca
Foto: Dalmacija Danas
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Prema prvim informacijama opožareno je oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Dojavu o tom požaru vatrogasci su zaprimili u 00:46 sati

Požar koji planuo u splitskom prigradskom naselju Srinjine na području Sirotkovića u noći s petka na subotu od jutra je pod kontrolom 50 vatrogasaca, ali još nije lokaliziran, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar u Splitu.

- Na terenu je 50 vatrogasaca koji su s 19 vozila uspjeli u jutarnjim satima staviti požar pod kontrolu, ali ga nisu lokalizirali te nastavljaju gasiti vatreni plamen koji ne ugrožava kuće - rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

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Prema prvim informacijama opožareno je oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Dojavu o tom požaru vatrogasci su zaprimili u 00:46 sati.

Najbrojniji su bili pripadnici DVD-a Žrnovnica, njih 14 s pet vozila, te JVP-a Split sa sedam vatrogasaca i tri vozila, piše Dalmacija Danas. U gašenju su sudjelovali i DVD Slatine, JVP Podstrana, DVD Vranjic, DVD Solin, DVD Mladost, DVD Gomilica, DVD Kaštela, JVP Trogir, DVD Trogir, DVD Okruk, DVD Gata i DVD Kučiće.

Prema prvoj procjeni, požar je zahvatio oko četiri hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume.

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Vatrogasci su tijekom dana intervenirali i u Bristivici, na području Jajića. Dojava o požaru otvorenog prostora stigla je u 17:50 sati, a na teren su izašli DVD Seget Vranjica s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca te DVD Marina s dva vozila i četvoricom vatrogasaca. U tom je požaru izgorjelo oko hektar i pol trave i niskog raslinja.

Zabilježena je i tehnička intervencija u Lovreću, u zaseoku Šimundići. Petorica pripadnika DVD-a Lovreć s jednim vozilom intervenirala su zbog nasilnog otvaranja vrata obiteljske kuće. Intervencija je počela u 10:26, a vatrogasci su se u dom vratili u 11:05 sati. Na području Splita vatrogasci su intervenirali i zbog otvaranja stanova. JVP Split izašao je u 23:24 sati na Pujanke, gdje su trojica vatrogasaca s jednim vozilom sudjelovala u tehničkoj intervenciji otvaranja stana.

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Ranije, u 18:43 sati, DVD Split pozvan je u Čulića Dvore, također radi otvaranja stana. Na mjestu događaja već su bili policija i djelatnici hitne medicinske službe, a intervenirala su trojica vatrogasaca s jednim vozilom. U izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra navedeni su i nastavci obilazaka požarišta na području Ložišća i Bobovišća na Braču. Pripadnici DVD-a Supetar i DVD-a Milna prethodnih su dana obilazili požarište i prema potrebi obavljali sanaciju.

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