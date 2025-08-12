Detalji drame kod Tučepa: Helikopterska hitna spasila muškarca nakon utapanja...

Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) intervenirale su u ponedjeljak i utorak kad je u Tučepima helikopter preuzeo muškarca nakon utapanja, a u Pučišćima nakon prometne nesreće, izvijestili su u utorak iz Ministarstva zdravstva.

Također, naglasili su da je od uspostave helikopterske hitne medicinske službe ukupno provedeno 2.439 intervencija, a od toga su splitski timovi imali 1.049, riječki 885, zagrebački 357 i osječki 148 intervencija.

Objašnjavajući najnoviju intervenciju u Tučepima, iz Ministarstva zdravstava su naveli su da je helikopter HHMS-a iz baze Split u ponedjeljak sletio u Tučepe gdje je od tima zemaljske hitne medicinske službe preuzeo muškarca nakon utapanja u moru. Nakon inicijalne medicinske obrade i stabilizacije stanja, pacijent je hitno zračnim putem prevezen u Klinički bolnički centar Split na daljnju dijagnostičku obradu i terapijsko zbrinjavanje. Cjelokupna intervencija HHMS-a, uključujući dolazak, zbrinjavanje i medicinski prijevoz, trajala je 39 minuta.

U Pučišćima je u utorak također uspješno provedena intervencija, a ovaj put je helikopter HHMS-a iz baze Split od zemaljskog tima preuzeo muškarca ozlijeđenog u prometnoj nesreći na motoru te ga potom prevezao u splitski KBC. Cjelokupna intervencija HHMS-a, uključujući dolazak, zbrinjavanje i medicinski prijevoz, trajala je 25 minuta.

"Time je još jednom potvrđena učinkovitost i spremnost Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) u zbrinjavanju hitnih medicinskih stanja na obalnim područjima i otocima", istaknuli su iz Ministarstva zdravstva u priopćenju te pacijentima poželjeli uspješan i što brži oporavak, a djelatnicima hitne medicinske službe iskrene čestitke na profesionalno izvedenoj i visoko koordiniranoj medicinskoj intervenciji.