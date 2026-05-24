OGLASILO SE MINISTARSTVO

Drama kod Žirja: Katamaran s devet Austrijanaca počeo tonuti pa ga kapetan nasukao u plićak

Piše Marta Divjak,
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) zaprimila je u subotu, 23. svibnja u 23.32 sati, dojavu o pomorskoj nezgodi u blizini otoka Žirja. Na otočić Mažirina nasukao se katamaran Belle Amie koji plovi pod hrvatskom zastavom.

Uslijed udarca u kopno, na 14-metarskom dvotrupcu nastala su oštećenja trupa kroz koja je prodiralo more. Voditelj plovila nastavio je vožnju prema uvali Muna na otoku Žirju, no zbog pojačanog primanja mora donio je odluku da kod Rta Muna namjerno nasuka katamaran u plićak kako bi spriječio potpuno potonuće.

Katamaran se trenutno nalazi u polupotopljenom položaju. Nadležne službe su ga osigurale i privezale na poziciji nasukavanja, a na tom području trenutno nema uočenog onečišćenja mora i morskog okoliša.

U trenutku nesreće na plovilu se nalazilo devetero članova posade i svi su državljani Republike Austrije. Nitko od njih nije ozlijeđen te su svi uspješno evakuirani i prevezeni na obalu.

Istražitelji Lučke kapetanije Šibenik započeli su očevid na mjestu događaja kako bi utvrdili točne uzroke pomorske nezgode. Dosadašnji postupak pokazao je da je riječ o prekršaju u domeni sigurnosti plovidbe, pa su istražitelji voditelju plovila izdali prekršajni nalog koji je on odmah i platio.

Nadležni će daljnje komercijalne aktivnosti s ciljem odsukavanja i teglja katamarana s trenutne pozicije pokrenuti nakon što obave detaljnu provjeru oštećenja trupa i ukupnog stanja konstrukcije plovila.

