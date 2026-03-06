Drama na A6: Auto se prevrnuo i zapalio, vozači spašavali ljude

Na dionici autoceste A6 kod Vrbovskog dvoje hrvatskih državljana teško je ozlijeđeno nakon što se auto prevrnuo pa zapalio u četvrtak popodne. Ljude iz auta izvadili su drugi vozači koji su u tim trenucima bili na autocesti. Nesreću je skrivio 66-godišnji vozač koji je upravljao automobilom riječkih tablica. Dolaskom u jedan od zavoja, u smjeru Rijeke, vozač je izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo udesno izvan kolnika. Automobil je prvo silovito udario u betonsku ogradu, a od jačine udarca vozilo se odbilo i prevrnulo na krov. U nekontroliranom kretanju automobil je otklizao na suprotnu stranu ceste i na kraju udario u zaštitnu ogradu, priopćila je primorsko-gorsanska policija.

Drugi vozači spriječili tragediju

Odmah nakon udara, automobil se zapalio. U tim kritičnim trenucima, drugi vozači koji su se zatekli na autocesti vlastitim su aparatima ugasili požar i pomogli ozlijeđenima prije dolaska tima hitne medicinske pomoći.

Teško ozlijeđenu 60-godišnju putnicu u KBC Rijeka prevezao je helikopter hitne medicinske službe, dok je vozača u istu bolnicu prevezlo vozilo hitne pomoći. Liječnici su potvrdili teške tjelesne ozljede.

Zastoj prometa i prijave

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, zbog čega je promet autocestom A6 u smjeru Rijeke bio potpuno obustavljen punih sat i pol vremena, točnije do 17 sati. Protiv 66-godišnjeg vozača policijski će službenici podnijeti odgovarajuće prijave sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.