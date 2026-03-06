Obavijesti

Komentari 1
TEŠKA NESREĆA KOD VRBOVSKOG

Drama na A6: Auto se prevrnuo i zapalio, vozači spašavali ljude

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Teško ozlijeđenu 60-godišnju putnicu u KBC Rijeka prevezao je helikopter hitne medicinske službe, dok je vozača u istu bolnicu prevezlo vozilo hitne pomoći. Liječnici su im potvrdili teške ozljede

Na dionici autoceste A6 kod Vrbovskog dvoje hrvatskih državljana teško je ozlijeđeno nakon što se auto prevrnuo pa zapalio u četvrtak popodne. Ljude iz auta izvadili su drugi vozači koji su u tim trenucima bili na autocesti. Nesreću je skrivio 66-godišnji vozač koji je upravljao automobilom riječkih tablica. Dolaskom u jedan od zavoja, u smjeru Rijeke, vozač je izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo udesno izvan kolnika. Automobil je prvo silovito udario u betonsku ogradu, a od jačine udarca vozilo se odbilo i prevrnulo na krov. U nekontroliranom kretanju automobil je otklizao na suprotnu stranu ceste i na kraju udario u zaštitnu ogradu, priopćila je primorsko-gorsanska policija.

Drugi vozači spriječili tragediju

Odmah nakon udara, automobil se zapalio. U tim kritičnim trenucima, drugi vozači koji su se zatekli na autocesti vlastitim su aparatima ugasili požar i pomogli ozlijeđenima prije dolaska tima hitne medicinske pomoći.

Teško ozlijeđenu 60-godišnju putnicu u KBC Rijeka prevezao je helikopter hitne medicinske službe, dok je vozača u istu bolnicu prevezlo vozilo hitne pomoći. Liječnici su potvrdili teške tjelesne ozljede.

Zastoj prometa i prijave

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, zbog čega je promet autocestom A6 u smjeru Rijeke bio potpuno obustavljen punih sat i pol vremena, točnije do 17 sati. Protiv 66-godišnjeg vozača policijski će službenici podnijeti odgovarajuće prijave sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

