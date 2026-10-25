Drama na biralištu u Beogradu: 'Vidjele smo ga na drugom biračkom mjestu, sad je ovdje!'

Građani u Beogradu prijavili su moguće nepravilnosti na biračkim mjestima tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji. Sugovornica Kristina zabilježila je sumnjive radnje mobilnim telefonom te o svemu obavijestila novinara iz Hrvatske. Situacija se odvila ispred zgrade Treće beogradske gimnazije. Dvije građanke primijetile su muškarca za kojeg tvrde da pokuša glasati na pogrešnom biračkom mjestu. Prema njihovim riječima, isti muškarac već se pojavio na drugoj lokaciji, točnije kod škole Svetozara Markovića. Tamo su ga prisutni upozorili te mu je jasno rečeno da njegovo pravo biračko mjesto pripada Savskoj ulici. Nedugo nakon toga, uočile su ga kako ipak ulazi u zgradu gimnazije kako bi ostvario biračko pravo. Odmah su posumnjale da jedan birač protuzakonito obilazi više lokacija.

​- Sto posto je sigurno da čovjek iz drugog biračkog mjesta dolazi ovdje - poručila je Kristina.

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Pokretanje videa... VIDEO Sumnja o nepravilnostima na izborima u Srbiji | Video: 24sata Video

Kristina je vidno uzrujana novinaru pokazala snimku cijelog događaja na svom mobilnom telefonu. Navela je kako je počela drhtati kada je shvatila što se događa ispred ulaza u školu.

​- Ovo je situacija kod Svetozara Markovića, evo sad smo ga vidjele kako ulazi unutra. Još se tresem - dodala je opisujući snimku.

Također je napomenula da još jasnije snimke imaju članice mobilnog tima koje su od samog početka pratile situaciju. Te su žene navodno bile prisutne cijelo vrijeme i detaljno dokumentirale dolazak spornog birača ispred zgrade.

Predsjednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je u nedjelju da parlamentarni izbori u Srbiji protječu uglavnom u redu, ali je potvrdio niz nepravilnosti i sukoba među članovima biračkih odbora. Posebno je izdvojio incident na biračkom mjestu broj 25 u Doljevcu, gdje je glasovanje nakratko prekinuto nakon što je jedna osoba pokušala glasati koristeći više osobnih iskaznica.

- Jedna osoba pokušala je glasati s više osobnih iskaznica, što je apsolutno nedopušteno, nakon čega je došlo do nesuglasica među članovima biračkog odbora - objasnio je Dimitrijević.

Dimitrijević je upozorio i na nepravilnosti povezane s tajnošću glasovanja. Na pojedinim biračkim mjestima članovi biračkih odbora uklanjali su zavjese s glasačkih kabina, iako je to protivno zakonu.

Prijavljeni su i slučajevi uništavanja UV svjetiljki te prolijevanja sprejeva koji se koriste u postupku provjere birača. Dimitrijević je naglasio da su takvi postupci strogo zabranjeni.

Unatoč prijavljenim incidentima, predsjednik RIK-a ocijenio je da izborni proces u cjelini protječe u najboljem mogućem redu.