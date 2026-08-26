Drama na Brijunima: Slovensko-hrvatska posada glumila vojnu delegaciju, presrele ih službe...

Prava drama odvijala se na području Brijuna nakon što je skupina slovensko-hrvatskih državljana, kako piše Morski.hr, navodno pokušala zaobići sigurnosne protokole i plaćanje pristojbi predstavljajući se kao službena delegacija Hrvatske vojske. Posada broda nosila je vojne uniforme, a na pramcu plovila nalazila se i vojna oznaka. Predstavljali su se, navodno, kao službeno osoblje i tvrdili da je riječ o vojnom brodu.

Nakon što je plovilo uočeno, presrele su ga snage pomorske policije, Obalne straže RH i Hrvatske vojske. Pregledom je utvrđeno da brod nije imao vidljivu službenu registracijsku oznaku, dok se na pramcu nalazila oznaka koja je bila lažna.

Slučaj je dodatno zanimljiv jer je brod namijenjen osobnim potrebama tvrtke Olimp Defense Group, čiji su vlasnici slovenski autoprijevoznik i umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske Mladen Miljanić. U trenutku incidenta plovilom je navodno upravljao slovenski državljanin K.G., koji je od ranije poznat sigurnosnim službama, navodi Jurica Gašpar za Morski.hr

Prema riječima Franka Klimana, nadzornika obale u Lučkoj upravi Pula, sve je počelo upitom o mogućnosti kratkog pristajanja.

- Prije mjesec dana dobili smo poziv iz nadzorne službe Nacionalnog parka Brijuni s upitom je li moguće pristati na 10 minuta na Brijunima i u Fažani jer navodno imaju neku 'vojnu delegaciju iz Vijetnama'. Rekao sam im da nema problema za tih 10 minuta. Danas dobijem opet upit od istog gospodina. Međutim, u tom trenutku dolazi stvarna Obalna straža i oni potvrđuju da nikakva službena vojna delegacija nije bila na Brijunima. Tada smo posumnjali da nas netko vara, što je alarmiralo naše službe da odmah jurnu na Brijune - ispričao je Franko Kliman, nadzornik obale u Lučkoj upravi Pula, javlja Morski.

Kako navodi Kliman, s istim su se osobama već ranije susretali.

- Prije par godina kolega iz NP Brijuni rekao mi je da su mu ti isti ljudi prijetili jer im je htio naplatiti vez, a oni nisu htjeli platiti, tvrdeći da će zbog toga 'izbiti diplomatski incident'. Našli smo osobe koje se lažno predstavljaju samo da nigdje ne bi plaćale - dodao je.

Prema informacijama koje je objavio Morski.hr, cilj takvog predstavljanja bio je izbjeći lučke pristojbe, naknade za vez i ulazne naknade Lučkoj upravi Pula, koja je nadležna za vezove na Brijunima i u Fažani. Sugovornici portala upozorili su da je korištenje lažnog vojnog identiteta moglo prerasti u ozbiljniji sigurnosni problem.

U cijeloj priči dodatnu pozornost privlači i informacija da se na Brijunima trenutačno navodno nalazi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, no zasad nema informacija da je incident s brodom povezan s njegovim boravkom.

