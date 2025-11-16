Drama na Črnomercu: 'Sve je bilo puno interventne, više je ljudi imalo lisice. Zastrašujuće'

Između nekoliko osoba došlo je do narušavanja javnog reda i mira kod okretišta Črnomerec u nedjelju oko 2.45 sati. Dvije osobe su pod nadzorom policije, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

- Bio sam u prolazu i vidio nekoliko osoba s lisicama, a s njima interventnu policiju. Izgledalo je pomalo zastrašujuće - priča nam čitatelj.