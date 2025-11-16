Obavijesti

UHITILI SU IH

Drama na Črnomercu: 'Sve je bilo puno interventne, više je ljudi imalo lisice. Zastrašujuće'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Drama na Črnomercu: 'Sve je bilo puno interventne, više je ljudi imalo lisice. Zastrašujuće'
Foto: Čitatelj 24sata

Dvije osobe su pod nadzorom policije, potvrdila nam je zagrebačka policija

Između nekoliko osoba došlo je do narušavanja javnog reda i mira kod okretišta Črnomerec u nedjelju oko 2.45 sati. Dvije osobe su pod nadzorom policije, potvrdila nam je zagrebačka policija.

PAO JE NA TRAČNICE Muškarac preživio nakon što ga je pregazio vlak kod Hamburga
Muškarac preživio nakon što ga je pregazio vlak kod Hamburga

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policijska intervencija na Črnomercu 00:04
Policijska intervencija na Črnomercu | Video: Čitatelj 24sata

Utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

- Bio sam u prolazu i vidio nekoliko osoba s lisicama, a s njima interventnu policiju. Izgledalo je pomalo zastrašujuće - priča nam čitatelj.

