Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA HGSS-A OSIJEK

DRAMA NA ERDUTU Muškarac nestao, pronašao ga potražni pas Luna: 'To joj je prva akcija'

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMA NA ERDUTU Muškarac nestao, pronašao ga potražni pas Luna: 'To joj je prva akcija'
3
Foto: HGSS

Odmah po dojavi pokrenuta je koordinirana potraga, a na teren je upućeno 12 spašavatelja

Admiral

Potraga koja je započela u kasnim poslijepodnevnim satima na području Erdutske planine završila je sretnim ishodom nakon dvosatne akcije spašavanja u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Kako su izvijestili iz Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica HGSS Stanica Osijek zaprimila je danas u 16:29 sati dojavu putem Centra 112 o nestaloj muškoj osobi na području Erdutska planina. Odmah po dojavi pokrenuta je koordinirana potraga, a na teren je upućeno 12 spašavatelja.

Uz zemaljske timove, u potragu je uključen i potražni tim s psom, kao i dva rukovatelja bespilotnim sustavom opremljenim termovizijskom kamerom, što je značajno pomoglo u pretraživanju nepristupačnog i slabo preglednog terena.

LOGISTIČKA NOĆNA MORA Strateški kaos: Helikopter ide na Čilipe umjesto u Opuzen...
Strateški kaos: Helikopter ide na Čilipe umjesto u Opuzen...

Akciji su se pridružili i članovi Dobrovoljno vatrogasno društvo Erdut, lokalno lovačko društvo te policijski službenici nadležne postaje i granične policije, čime je potraga dobila širu operativnu podršku na terenu.

Nestalog muškarca pronašao je potražni tim sa psom u 18:45 sati. Spašavatelji su potom započeli zahtjevnu evakuaciju, transportirajući ga UT nosilima kroz teško prohodno područje, po kiši i u uvjetima smanjene vidljivosti zbog mraka.

- Našoj nizozemskoj ovčarki Luni, koja je nedavno položila licencu za potražnog psa, ovo je bio prvi pronalazak unesrećene osobe - rekli su.

Nakon izvlačenja s terena, muškarac je predan timu hitne medicinske službe na daljnju obradu, čime je akcija uspješno završena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg
EVO KAKO JE IZGLEDALA

FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma, od tada je skinula oko 65 kilograma. Ponovo je u fokusu javnosti nakon što je na sjednici Sabora podržala novog ministra Alena Ružića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026