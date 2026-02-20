DRAMA NA ERDUTU Muškarac nestao, pronašao ga potražni pas Luna: 'To joj je prva akcija'

Potraga koja je započela u kasnim poslijepodnevnim satima na području Erdutske planine završila je sretnim ishodom nakon dvosatne akcije spašavanja u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Kako su izvijestili iz Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica HGSS Stanica Osijek zaprimila je danas u 16:29 sati dojavu putem Centra 112 o nestaloj muškoj osobi na području Erdutska planina. Odmah po dojavi pokrenuta je koordinirana potraga, a na teren je upućeno 12 spašavatelja.

Uz zemaljske timove, u potragu je uključen i potražni tim s psom, kao i dva rukovatelja bespilotnim sustavom opremljenim termovizijskom kamerom, što je značajno pomoglo u pretraživanju nepristupačnog i slabo preglednog terena.

Akciji su se pridružili i članovi Dobrovoljno vatrogasno društvo Erdut, lokalno lovačko društvo te policijski službenici nadležne postaje i granične policije, čime je potraga dobila širu operativnu podršku na terenu.

Nestalog muškarca pronašao je potražni tim sa psom u 18:45 sati. Spašavatelji su potom započeli zahtjevnu evakuaciju, transportirajući ga UT nosilima kroz teško prohodno područje, po kiši i u uvjetima smanjene vidljivosti zbog mraka.

- Našoj nizozemskoj ovčarki Luni, koja je nedavno položila licencu za potražnog psa, ovo je bio prvi pronalazak unesrećene osobe - rekli su.

Nakon izvlačenja s terena, muškarac je predan timu hitne medicinske službe na daljnju obradu, čime je akcija uspješno završena.