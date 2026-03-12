Obavijesti

Drama na Hvaru: Pronašli su metke i ručnu bombu u moru. Evo što kaže policija

Foto: Općina Jelsa Online

Molimo građane da ne prilaze navedenoj lokaciji te da poštuju upute policijskih službenika dok traje osiguravanje područja, poručuju iz Općine

Ručna bomba uz nekoliko praznih metaka pronađena je u četvrtak u moru u Jelsi oko 16.20 sati, na dubini do dva metra. Područje je pod nadzorom i osigurava ga policija, koja moli građane da ne prilaze lokaciji. U petak će u Jelsu stići ronilački protueksplozijski tim koji će ukloniti sredstava iz mora. Policija će obaviti i pregled šireg podmorja, kako bi bili sigurni da je sve uklonjeno, priopćila je policija za 24sata.

LJUDIMA AMPUTIRALI UDOVE Bomba eksplodirala u klubu u Peruu, najmanje 44 ranjenih
Bomba eksplodirala u klubu u Peruu, najmanje 44 ranjenih

Na potencijalnu opasnost mještane je upozorila i Općina Jelsa.

- Obavještavamo građane kako je danas na rivi, kod mosta u blizini malog parka, pronađena ručna bomba te nekoliko praznih metaka. Na terenu su trenutno prisutni policijski službenici koji provode očevid i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za građane. Područje je pod nadzorom dok traje postupanje nadležnih službi. Molimo građane da ne prilaze navedenoj lokaciji te da poštuju upute policijskih službenika dok traje osiguravanje područja. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena - napisali su na Facebook profilu Općina Jelsa Online.

Foto: Općina Jelsa Online

