DRAMA NA KRKU Austrijanac s podvodnom puškom prijetio i razbio gliser, dva auta i motor!
Policija s Krka podnijela je kaznenu prijavu protiv Austrijanca (41) zbog sumnje da je početkom listopada prijetio trojici Hrvata, pri čemu je u ruci držao podvodnu pušku. Sumnja se i da je oštetio dva auta i motor, piše primorsko-goranska policija.
Sveukupna šteta procjenjuje se na oko 15.750 eura. Uz to, oštetio je i plovilo koje je neovlašteno koristio, a onda ga ostavio na drugoj lokaciji.
Time je oštetio Hrvate u dobi između 38 i 71 godine i državljanku SAD-a (50). Policija je dovršila kriminalističko istraživanje protiv muškarca i podnijela prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
