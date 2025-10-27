Obavijesti

DRAMA NA KRKU Austrijanac s podvodnom puškom prijetio i razbio gliser, dva auta i motor!

Piše Iva Tomas,
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje protiv muškarca i podnijela prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

Policija s Krka podnijela je kaznenu prijavu protiv Austrijanca (41) zbog sumnje da je početkom listopada prijetio trojici Hrvata, pri čemu je u ruci držao podvodnu pušku. Sumnja se i da je oštetio dva auta i motor, piše primorsko-goranska policija.

Sveukupna šteta procjenjuje se na oko 15.750 eura. Uz to, oštetio je i plovilo koje je neovlašteno koristio, a onda ga ostavio na drugoj lokaciji.

Time je oštetio Hrvate u dobi između 38 i 71 godine i državljanku SAD-a (50). Policija je dovršila kriminalističko istraživanje protiv muškarca i podnijela prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

