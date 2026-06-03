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LJUBLJANA I TEL AVIV

Drama na nebu. Izraelski avion nisu pustili u Sloveniju. Preusmjerili ga u Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
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Drama na nebu. Izraelski avion nisu pustili u Sloveniju. Preusmjerili ga u Hrvatsku
Foto: Wikimedia Commons

Glavni izvršni direktor Israira Uri Sirkis izjavio je da je ovaj incident prekršio zrakoplovne sporazume i zakone Europske unije

Let zrakoplovne tvrtke Israir, koji je trebao sletjeti u Ljubljanu u Sloveniji, odbijen je za slijetanje te je preusmjeren u Zagreb u Hrvatskoj, priopćili su iz Israira u srijedu.

Odluku su navodno donijele slovenske vlasti, za koje tvrtka tvrdi da su bile politički motivirane. Glavni izvršni direktor Israira Uri Sirkis izjavio je da je ovaj incident prekršio zrakoplovne sporazume i zakone Europske unije, piše Jerusalem Post.

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Relevantne izraelske vlasti, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i Upravu za civilno zrakoplovstvo, bile su uključene u pokušaj pronalaženja rješenja koje bi omogućilo da se let nastavi prema planu, no napori su bili neuspješni, rekao je Sirkis.

Pod Janšinim prethodnikom Robertom Golobom, u svibnju 2024.  objavila priznanje palestinske države, a u srpnju 2025. Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich također su sankcionirani pod njegovom vladom.

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