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VRAĆA SE U VATIKAN

DRAMA NA NEBU Prizemljili Papin avion na Tenerifima

Piše HINA,
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DRAMA NA NEBU Prizemljili Papin avion na Tenerifima
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Foto: Simone Risoluti

Španjolska vlada rekla je da će zrakoplov zračnih snaga koji koristi kralj prevesti papu i nekoliko članova njegova izaslanstva u Rim

Papa Lav ukrcao se u petak u zrakoplov Falcon koji mu je ponudio španjolski kralj nakon što je tehnički problem prizemljio papinski avion na otoku Tenerife, odgodivši povratak u Vatikan na kraju jednotjednog posjeta Španjolskoj.

Pope Leo XIV's departure from Tenerife Norte Airport is delayed following a technical issue, according to local media
Foto: Borja Suarez

Španjolska vlada rekla je da će zrakoplov zračnih snaga koji koristi kralj prevesti papu i nekoliko članova njegova izaslanstva u Rim. Ostatak delegacije i novinari otputovat će drugim zrakoplovom koji je poslan iz Madrida.

Lav se već bio ukrcao na let kojim upravlja zrakoplovna kompanija Iberia nakon što su ga ispratili kralj Felipe i drugi španjolski dužnosnici, da bi se potom vratio natrag na terminal.

Pope Leo XIV's departure from Tenerife Norte Airport is delayed following a technical issue, according to local media
Foto: Borja Suarez

Kapetan Iberijina zrakoplova je kasnije rekao da motor vjerojatno nije mogao upaliti zbog vjetra i da se problem nije mogao odmah riješiti.

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Ne navodeći pojedinosti, Iberia je priopćila da je zrakoplov imao tehnički problem i da je iz Madrida poslan zamjenski avion koji će za Rim odletjeti u petak.

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