Drama na njemačkoj granici: Turistički autobus iz Hrvatske zaustavili zbog poreznog duga

Neugodno iznenađenje dočekalo je putnike jednog hrvatskog turističkog autobusa koji je ovog 29. rujna zaustavljen u njemačkom gradu Konstanzu. Tijekom kontrole vozila, carinski službenici otkrili su da prijevoznička tvrtka duguje Njemačkoj više od 113.000 eura.

Prema priopćenju carine, dug se odnosi na neplaćene naknade za prijevoz putnika iz 2022. godine, uz dodatne troškove zbog kašnjenja s uplatom, piše Südkurier.

- Svaka vožnja putnika kroz Njemačku vozilima registriranima u inozemstvu podliježe posebnom porezu. U ovom slučaju, tvrtka nije izvršila zakonske obveze, što je dovelo do pokretanja postupka prisilne naplate - pojasnila je glasnogovornica Sonja Müller.

Autobus je bio dio turističke rute koja je uključivala Francusku, Konstanz i Strasbourg. Nakon što je tvrtka odmah uplatila 50.000 eura, autobusu je dozvoljen nastavak puta, a turisti su mogli nastaviti svoje planirano putovanje.

Preostali dug ostaje predmet daljnje naplate, a carina upozorava strane prijevoznike da redovito podmiruju zakonske obveze kako bi izbjegli slične situacije.

