RAT OKO USTAVNIH SUDACA

DRAMA NA ODBORU ZA USTAV Oporba napustila sjednicu, HDZ sam utvrdio troje kandidata!

Piše 24sata, HINA,
DRAMA NA ODBORU ZA USTAV Oporba napustila sjednicu, HDZ sam utvrdio troje kandidata!
Oporba napustila sjednicu Odbora za Ustav, HDZ sam izglasao kandidate za Ustavni sud

Nama je protuustavno spajati ta dva procesa. Želimo tri kvalitetna suca koji će neovisno o svojim svjetonazorskim uvjerenjima štitit interes hrvatskih građana, kazao je Đujić (SDP) nakon napuštanja sjednice...

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je utvrdio kandidate za izbor troje sudaca Ustavnog suda, iako su zastupnici SDP-a i Možemo napustili sjednicu poručivši da se nisu stekli uvjeti da se danas odlučuje o kandidatima, javlja N1.

Saša Đujić (SDP) odmah je na početku sjednice kazao kako su oni od početka bili protiv spajanja procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda.

- Nismo bili za formulu 2+1. Zadnji put je dogovoreno da ćemo u neformalnim kontaktima probati riješiti to. Nije se dogodilo ništa nego su se te pozicije učvrstile. Očekivao sam predsjednika Vlade na sjednici. Dogodilo se sedmi put da je vladajuća većina opstruirala izbor predsjednika Vrhovnog suda ne pojavljujući se na Odboru za Ustav i nakon toga ste izašli s dva imena i rekli da su to vaši kandidati, smatramo da se nisu stekli uvjeta da odlučujemo o ovim kandidatima i mi u tome nećemo sudjelovati - kazao je Đujić, koji je potom sa Sandrom Benčić i Mihaelom Zmajlovićem napustio sjednicu. Najavili su kako će se obratiti medijima...

- Vrhunac ismijavanja građana od strane oporbe - poručio je HDZ-ov Nikola Mažar nakon što su oni napustili sjednicu, piše N1.

Nakon svega Goran Selanec, Mladen Sučević i Željko Pajalić dobili su potrebnu većinu u Odboru kao kandidati za suce Ustavnog suda. Na Saboru je sad da ih izglasa.

Đujić se obratio medijima nakon izlaska sa sjednice..

- Nama je protuustavno spajati ta dva procesa. Želimo tri kvalitetna suca koji će neovisno o svojim svjetonazorskim uvjerenjima štitit interes hrvatskih građana. Mi smo protiv ultimatuma, ucjene i političke trgovine - kazao je Đujić...

HDZ-ov Josip Borić izjavio je kako oporba bježi od vlastite odgovornosti.

"Čuli smo danas od njih da ne žele uopće sudjelovati. Nisu ništa rekli ni o jednom kandidatu koji je izašao u javnost. Mislim da je ovo bio vrlo loš potez predstavnika oporbenih zastupnika u ovom odboru i pokazuje da su isključivi i da ne žele nikakav dogovor”, rekao je Borić.

I HDZ-ov Ante Sanader mišljenja je da oporba politizira na ovoj temi. Rekao je i kako odbor mora odraditi svoj dio posla i predložiti kandidate.

"Ključno je da o kandidatima koji su predloženi nitko nema primjedbe, da su prihvatljivi, da su stručni i da nisu politički i to je najvažnije i tu su svi argumenti oporbe odbаčeni i sad onda oni traže razloga da na drugi način to zaustave. Tako da je za ovaj odbor ta priča završena”, istaknuo je Sanader.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica ponovio je kako je cilj parlamentarne većine da "imamo stabilne institucije i popunjene institucije

