Od 9:45 cesta je zatvorena za sav promet do dovršetka očevida
STIGAO I HELIKOPTER
Drama na Pagu: Sudarili se auto i kamper, troje ljudi ozlijeđeno
Čitanje članka: < 1 min
Troje ljudi je ozlijeđeno u teškoj nesreći do koje je došlo u utorak oko 9.30 sati na cesti 106 između Paškog mosta i grada Paga. Sudarili su se kamper i auto.
Kako je priopćila PU zadarska, tri su osobe prevezene u zadarsku bolnicu, gdje će im se utvrditi težina ozljeda i pružiti liječnička pomoć, piše 057info.
Od 9:45 cesta je zatvorena za sav promet do dovršetka očevida.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku