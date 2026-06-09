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STIGAO I HELIKOPTER

Drama na Pagu: Sudarili se auto i kamper, troje ljudi ozlijeđeno

Piše Iva Tomas,
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Drama na Pagu: Sudarili se auto i kamper, troje ljudi ozlijeđeno
Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Od 9:45 cesta je zatvorena za sav promet do dovršetka očevida

Troje ljudi je ozlijeđeno u teškoj nesreći do koje je došlo u utorak oko 9.30 sati na cesti 106 između Paškog mosta i grada Paga. Sudarili su se kamper i auto.

Kako je priopćila PU zadarska, tri su osobe prevezene u zadarsku bolnicu, gdje će im se utvrditi težina ozljeda i pružiti liječnička pomoć, piše 057info.

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Od 9:45 cesta je zatvorena za sav promet do dovršetka očevida.

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