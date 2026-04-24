unesrećeni penjač u bolnici

DRAMA NA VELEBITU Spasili čovjeka s opasne stijene, u akciji sudjelovao i helikopter

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HGSS

Za helikoptersku posadu akcija spašavanja bila je izuzetno zahtjevna prvenstveno zbog specifičnosti terena i iznimno zahtjevnog pristupa ozlijeđenoj osobi helikopterom, navodi Ministarstvo obrane (MORH).

Četveročlana posada u helikopteru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dvoje pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja jučer su spasili ozlijeđenu osobu s najviše stijene na Velebitu, Anića kuka, u Paklenici, priopćio je u petak MORH. U akciji je sudjelovao posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS), 12 spašavatelja HGSS-a iz Stanice Zadar i četiri letača spašavatelja HGSS-a iz Stanice Split.

Jučer u kasnim poslijepodnevnim satima helikopter s pripadnicima ZSS-a i HGSS-a poletio je iz vojarne "Knez Trpimir“ u Divuljama prema Nacionalnom parku Paklenica, odnosno ozlijeđenoj osobi na Anića kuku, a do nje su došli i zemaljski timovi HGSS-a te ju zbrinuli i pripremili za transport helikopterom. 

U koordinaciji s pripadnicima HGSS-a koji su bili uz ozlijeđenu osobu, tehnikom fiksnog užeta ona je uz pomoć pripadnika ZSS-a izvučena s područja stijene te prevezena do helidroma u Starigradu.

Foto: HGSS

Nakon potrebnog zbrinjavanja na terenu, ozlijeđena osoba je helikopterom prevezena u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem, a potom vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zadar na daljnju medicinsku obradu.

"Riječ je o iznimno zahtjevnoj akciji zbog konfiguracije terena i ograničenog prostora za manevriranje helikopterom. Zahvaljujući vrhunskoj uvježbanosti posade i odličnoj koordinaciji s pripadnicima ZSS-a i HGSS-a, akcija je uspješno provedena u kratkom vremenu“, istaknuo je kapetan helikoptera.

Iz MORH-a ističu da je i ta akcija još jednom pokazala visoku razinu spremnosti pripadnika Hrvatske vojske da u suradnji s HGSS-om pruže pomoć unesrećenima u teško pristupačnim područjima Hrvatske.

