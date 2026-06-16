Drama oko LGBT izložbe u Karlovcu, Grad: Nismo zabranili, dali smo drugo rješenje...

Iz karlovačke gradske uprave očitovali su se u utorak na slučaj onemogućavanja izložbe fotografija koje prikazuju ljubljenje istospolnih parova, ustvrdivši kako nisu nikog diskriminirali niti imali takvu namjeru, a za udrugu Karlovac Pride kažu da ne poštuje gradska rješenja. Nakon što je u subotu čelnik Karlovac Pridea Marko Capan na karlovačkoj povorci izjavio da gradska uprava nije dozvolila postavljanje izložbe fotografija koje prikazuje poljupce LGBT osoba, u ponedjeljak je Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova izvijestio da je Grad Karlovac prihvatio preporuku da omogući postavljanje izložbe, ali u zatvorenom prostoru.

Ured pravobraniteljice ocijenio je to "lošom praksom prema LGBT populaciji".

Iz gradske uprave danas su priopćili da su dali suglasnost za održavanje Povorke ponosa, no onda je organizator naknadno zatražio i postavljanje izložbe.

"Grad Karlovac nije zabranio održavanje izložbe, nego je organizatore uputio na način njezina održavanja, o čemu su obaviješteni i udruga Karlovac Pride i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova", stoji u priopćenju.

Na samoj povorci je nekoliko tih fotografija naslonjeno na glazbeni paviljon i tako izloženo, što je za Grad Karlovac sporno.

"Udruga i gospodin Capan svejedno su organizirali izložbu na Šetalištu dr. Franje Tuđmana i time pokazali da ne poštuju rješenja iz nadležnosti Grada Karlovca i pozitivne propise koje u svom radu primjenjuje. Bez obzira na to, Grad neće poduzimati ništa po tom pitanju, a građani će sami donijeti zaključke", poručeno je iz gradske uprave.