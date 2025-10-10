Obavijesti

IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

Drama Ryanaira. Dva puta nije mogao sletjeti. Ostalo mu goriva za samo šest minuta leta

Piše Filip Sulimanec,
Podaci Aviation Heralda otkrivaju kako je zrakoplov sletio sa samo 220 kilograma goriva, što je dovoljno za svega pet do šest minuta leta. Prema propisima, komercijalni zrakoplovi moraju imati najmanje 30 minuta goriva u rezervi

Putnici na letu Ryanaira FR3418 pretrpjeli su pravu zračnu dramu nakon što je njihov avion, zbog nevremena i nekoliko neuspjelih pokušaja slijetanja ostao na manje od šest minuta goriva prije konačnog slijetanja u Manchester.

Let koji je 3. listopada poletio iz Pise u Italiji prema škotskom Glasgowu morao je biti preusmjeren zbog jake oluje Amy, bivšeg uragana Humberta, koja je poharala dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, odnijela tri života i ostavila tisuće bez struje.

Prema podacima Flightradar24, posada je izdala hitni signal "squawk 7700", što upućuje na izvanrednu situaciju, najvjerojatnije zbog manjka goriva. Zrakoplov Boeing 737 prvo je dva puta bezuspješno pokušao sletjeti u Glasgow, zatim u Edinburgh, da bi na kraju sletio u Manchester — i to s kritično niskom količinom goriva.

 - Bio sam s obitelji u avionu i cijelo iskustvo bilo je kao scena iz filma katastrofe. Ljudi su se molili, moj sin je plakao, a ja sam se pitala: Je li ovo kraj - izjavila je jedna putnica za Daily Mail

Podaci Aviation Heralda otkrivaju kako je zrakoplov sletio sa samo 220 kilograma goriva, što je dovoljno za svega pet do šest minuta leta. Prema propisima, komercijalni zrakoplovi moraju imati najmanje 30 minuta goriva u rezervi.

Alexander Marchi, putnik iz Ayrshirea, rekao je lokalnim medijima da većina putnika nije bila svjesna ozbiljnosti situacije sve do slijetanja. Let je na kraju sletio oko 4:15 ujutro, gotovo deset sati nakon planiranog dolaska.

