Drama u Berlinu: Zbog dvije bombe iz Drugog svjetskog rata evakuirat će 20.000 ljudi

Prava panika zavladala je u dijelu Berlina nakon što su otkrivene dvije bombe iz Drugog svjetskog rata, prenosi The Telegraph. Zbog svega, očekuje se danas evakuacija gotovo 20.000 ljudi.

Vladine zgrade i veleposlanstvo zatvorili su u četvrtak, a 7500 evakuirano je iz četvrt Fischerinsel na rijeci Spree zbog moguće eksplozije bombe.

Foto: Michael Ukas/DPA

U dva dana pronađene su tako dvije bombe stare više od 80 godina. U srijedu su jednu locirali na zapadu Berlina, u četvrti Spandau. Teška je 100 kg, a deaktivirat će je u petak, zbog čega će evakuirati još 12.000 ljudi.

U naseljenom naselju uspostavili su i sigurnosnu zonu od 500 metara, u kojoj se nalaze gradska vijećnica, kinesko veleposlanstvo. Bombu su pronašli ispod vode, a njezino stanje nije poznato.