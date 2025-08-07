Drama u BiH: Upao u kuću i ubio bračni par, a trećeg je ranio! Policija traga za napadačem

Dvoje ljudi je ubijeno, a jedan je ranjen u pucnjavi koja je bila večeras oko 19 sati u kući u Bosanskom Šamcu.

Naoružani muškarac, piše Klix.ba, upao je u kuću, pucao iz vatrenog oružja i usmrtio muškarca i ženu koji su bili u gostima, dok je vlasnik kuće ranjen i prevezen u bolnicu u Doboju. Prema neslužbenim informacijama, napadač je poznat policiji i trenutno je u bijegu.

- O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj, a istraga je u tijeku - potvrdili su iz policije.

Motiv napada još uvijek nije poznat, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.