Obavijesti

News

Komentari 0
ZNAJU TKO JE UBOJICA

Drama u BiH: Upao u kuću i ubio bračni par, a trećeg je ranio! Policija traga za napadačem

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u BiH: Upao u kuću i ubio bračni par, a trećeg je ranio! Policija traga za napadačem
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Prema neslužbenim informacijama, napadač je poznat policiji i trenutno je u bijegu. Motiv napada još uvijek nije poznat, a policija intenzivno traga za osumnjičenim

Dvoje ljudi je ubijeno, a jedan je ranjen u pucnjavi koja je bila večeras oko 19 sati u kući u Bosanskom Šamcu.

Naoružani muškarac, piše Klix.ba, upao je u kuću, pucao iz vatrenog oružja i usmrtio muškarca i ženu koji su bili u gostima, dok je vlasnik kuće ranjen i prevezen u bolnicu u Doboju. Prema neslužbenim informacijama, napadač je poznat policiji i trenutno je u bijegu.

POGINUTA OPTUŽNICA Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH
Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH

- O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj, a istraga je u tijeku - potvrdili su iz policije.

Motiv napada još uvijek nije poznat, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’
’GDJE JE ZAKAZALA CRKVA?’

Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’

Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa
Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'
LIJEPA NAŠA TURISTIČKA

Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'

Neki su iznajmljivači priznali da kriomice gase klime u apartmanima, koje su gosti ostavili upaljene, kad im gosti odu na plažu. Drugi se ljudi pak zgražaju nad takvim ponašanjem i mole ih da ostave goste na miru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025