Drama u Bjelovaru: Nakon sudara 74-godišnjak je zgrabio drugog vozača (30) i prijetio mu

Nakon što su se 74-godišnjak i 30-godišnjak sudarili automobilom u bjelovarskoj Zagrebačkoj ulici, stariji je muškarac počeo vikati i galamiti na mlađeg vozača. No nije stao na verbalnim uvredama, već je u jednom trenutku nasrnuo na 30-godišnjaka, uhvatio za jaknu i počeo mu prijetiti.

Njegovo divljanje uznemirilo je građane i narušilo javni red i mir.

- Policija je intervenirala i smirila situaciju, a protiv 74-godišnjaka sada slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćili su iz policije.