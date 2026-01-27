Obavijesti

News

Komentari 0
UMJESTO DOGOVORA, SVAĐA

Drama u Bjelovaru: Nakon sudara 74-godišnjak je zgrabio drugog vozača (30) i prijetio mu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Bjelovaru: Nakon sudara 74-godišnjak je zgrabio drugog vozača (30) i prijetio mu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je intervenirala i smirila situaciju, a protiv 74-godišnjaka sada slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Admiral

Nakon što su se 74-godišnjak i 30-godišnjak sudarili automobilom u bjelovarskoj Zagrebačkoj ulici, stariji je muškarac počeo vikati i galamiti na mlađeg vozača. No nije stao na verbalnim uvredama, već je u jednom trenutku nasrnuo na 30-godišnjaka, uhvatio za jaknu i počeo mu prijetiti.

NAPRAVILA KAOS Mlada, pijana i bez vozačke razbila auto kod Velike Gorice!
Mlada, pijana i bez vozačke razbila auto kod Velike Gorice!

Njegovo divljanje uznemirilo je građane i narušilo javni red i mir.

POLICIJA IH TRAŽI FOTO Suludo i opasno, prikolicu ostavili na njemačkoj autocesti: 'Moglo je biti kobno za vozače'
FOTO Suludo i opasno, prikolicu ostavili na njemačkoj autocesti: 'Moglo je biti kobno za vozače'

- Policija je intervenirala i smirila situaciju, a protiv 74-godišnjaka sada slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćili su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026