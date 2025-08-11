Obavijesti

VATROGASCI NA TERENU

Drama u Donjoj Dubravi: Pet ih skočilo s mosta u rijeku, jedan čovjek nije isplivao, traže ga

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Belgijska ovčarka Luna sudjeluje u potrazi za nestalim djetetom | Foto: HGSS/PIXSELL

U potragu su se odmah uključili i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja.Očevici navode kako se sve dogodilo iznenada te da je intervencija pokrenuta u vrlo kratkom roku

U Donjoj Dubravi u Međimurju u tijeku je potraga za nestalom osobom. Prema prvim informacijama, petero ljudi je skočilo u rijeku s Vidovskog mosta, no samo četiri su isplivale na obalu, piše emedjimurje.

Prvi su stigli članovi DVD-a Donja Dubrava sa svojim čamcem, zajedno s pripadnicima DVD-a Donji Vidovec te Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

