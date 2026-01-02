Obavijesti

OPASNI UVJETI

Drama u Dubrovniku: Spasioci i dalje pokušavaju izvući tijelo muškarca iz olujnog mora

Foto: Dubrovački dnevnik

Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života, rekao je Mato Kekez iz Lučke kapetanije

Spasialačke službe i dalje su na terenu i pokušavaju izvući tijelo muškarca koji je smrtno stradao nakon što su ga snažni valovi povukli u more dok se s obitelji fotografirao na stijenama na Buži. Lučki kapetan Mato Kekez za Dubrovački dnevnik potvrdio je kako akcija nije prekinuta, istaknuvši kako je tijelo unesrećenog locirano u moru, ali ga zbog iznimno teških vremenskih uvjeta zasad nisu uspjeli izvući.

- Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Nažalost, more je izrazito nemirno i uvjeti su izuzetno opasni, zbog čega izvlačenje još nije bilo moguće - izjavio je Kekez.

TRAGEDIJA Drama kod Dubrovnika: Čovjek pao u more, spasioci zbog jakog vjetra morali otkazati potragu
Drama kod Dubrovnika: Čovjek pao u more, spasioci zbog jakog vjetra morali otkazati potragu

Prema dostupnim informacijama, riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine koji je stradao kada su ga veliki valovi povukli sa stijena tijekom fotografiranja s obitelji.

Na mjesto nesreće oko podneva su izašli pripadnici Lučke kapetanije, policije i HGSS-a.

Prvi je na teren stigao dubrovački sugrađanin Dominko Radić sa svojom barkom, no zbog valova viših od pet metara i izrazito opasnih uvjeta na moru, nakon gotovo dva sata bio je prisiljen odustati od daljnjeg sudjelovanja u akciji.

