DRAMA U ŽELJEZNICI

Drama u Francuskoj: Muškarac nožem prijetio svojoj supruzi i djetetu, policija ga upucala

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Stephane Mahe

U petak poslijepodne, na jednom od najprometnijih pariških željezničkih kolodvora, Gare Montparnasse, odvila se prava drama. Policija je upucala muškarca (44) koji je prijetio da će nožem raniti ženu i dijete, piše Independent.

Prema informacijama iz policijskih izvora i ureda pariškog tužiteljstva, događajima na kolodvoru prethodila je obiteljska svađa. Muškarac je u pariškom predgrađu prijetio svojoj supruzi i djetetu, nakon čega se ukrcao na brzi TGV vlak za Pariz. Neki izvori navode da je putovao na liniji koja povezuje Rennes s Parizom i da je prijetio kako će "prerezati grkljane" svojoj obitelji.

Zahvaljujući dojavi, policijske snage su bile spremne i čekale su ga u zasjedi na kolodvoru Montparnasse. U trenutku kada je izašao iz vlaka, policajci su mu prišli kako bi ga uhitili. Tada je situacija eskalirala.

Police operation at Gare Montparnasse train station in Paris
Foto: Stephane Mahe

Muškarac je izvukao nož. Prema nekim navodima, prijetio je da će nauditi sebi, dok su drugi očevici tvrdili da je prijetio i okolnim putnicima. Ured tužiteljstva je u početnom priopćenju naveo da je policajac "upotrijebio svoje oružje kako bi ga zaustavio", nakon čega si je muškarac navodno sam nanio ozljede nožem. Drugi izvori, pak, tvrde da je pokušao zabiti nož sebi u grlo upravo u trenutku policijske intervencije, što je i bio okidač za pucnjavu.

Ono što je sigurno jest da je odjeknulo nekoliko hitaca. "Čuli smo glasan prasak. Trebalo mi je dvije-tri sekunde da shvatim što se događa. Ljudi oko mene su počeli vikati: 'Moramo van, bježimo odavde!' Srce mi je počelo ubrzano kucati, ustao sam i potrčao", izjavio je jedan od svjedoka za televizijsku postaju BFM TV.

Police operation at Gare Montparnasse train station in Paris
Foto: Stephane Mahe

Napadač je pogođen s više metaka u noge i zadobio je teške ozljede. Tijekom intervencije, zalutali metak pogodio je i jednu ženu u stopalo, no njezine ozljede su okarakterizirane kao lakše.

Muškarca su prevezli je u bolnicu gdje se nalazi pod policijskim nadzorom.
 

