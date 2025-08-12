Obavijesti

News

Komentari 0
'GLAD PRED OČIMA'

Drama u Gazi: Djeca gladuju, 24 zemlje traže hitnu pomoć...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Gazi: Djeca gladuju, 24 zemlje traže hitnu pomoć...
Foto: Mohammed Salem

Izrael je odbacio odgovornost za širenje gladi u Gazi, optužujući militante Hamasa za krađu pošiljki pomoći, što Hamas poriče

Humanitarna kriza u Gazi dosegla je "nezamislive razine", izjavile su u utorak Velika Britanija, Kanada, Australija i dio njihovih saveznika iz EU-a, pozivajući Izrael da dopusti neograničenu pomoć ratom razorenoj palestinskoj enklavi.

"Glad se odvija pred našim očima. Potrebna je hitna akcija kako bi se zaustavila glad", rekli su ministri vanjskih poslova 24 zemlje u zajedničkoj izjavi.

"Pozivamo vladu Izraela da odobri sve pošiljke pomoći međunarodnih nevladinih organizacija i da deblokira djelovanje bitnih humanitarnih aktera", navodi se u izjavi.

NAJAVILA I DONACIJE Madonna uputila apel papi Lavu XIV. da posjeti Gazu: 'Nema više vremena, moramo spasiti djecu'
Madonna uputila apel papi Lavu XIV. da posjeti Gazu: 'Nema više vremena, moramo spasiti djecu'

"Svi prijelazi i rute moraju se koristiti kako bi se omogućio dotok pomoći u Gazu, uključujući hranu, prehrambene dodatke, gorivo, čistu vodu, lijekove i medicinsku opremu."

Izrael je odbacio odgovornost za širenje gladi u Gazi, optužujući militante Hamasa za krađu pošiljki pomoći, što Hamas poriče. Međutim, kao odgovor na rastuće međunarodno negodovanje, Izrael je krajem prošlog mjeseca najavio korake za puštanje više pomoći u enklavu, uključujući pauziranje borbi na dio dana u nekim područjima i najavu zaštićenih ruta za konvoje pomoći.

Zapadne prijestolnice, međutim, kažu da je potrebno mnogo više pomoći.

PRIZNAT ĆE PALESTINU Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi
Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi

Izjavu su potpisali ministri vanjskih poslova Australije, Belgije, Kanade, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Islanda, Irske, Japana, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske i Velike Britanije.

Šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas i još dva člana Europske komisije također su potpisali izjavu.

Neke zemlje članice EU-a, uključujući Njemačku, Hrvatsku i Mađarsku, nisu je potpisale.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno
FOTO Ovo je mjesto strave kod Rugvice: Jedan čovjek poginuo, drugog spašavali iz kamiona
UŽASNE SCENE

FOTO Ovo je mjesto strave kod Rugvice: Jedan čovjek poginuo, drugog spašavali iz kamiona

Jedan čovjek je poginuo, a pet je ozlijeđenih u sudaru kamiona i pet auta jutros oko 3:20 na autocesti A3, na 46. kilometru kod Rugvice u smjeru Zagreba.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025