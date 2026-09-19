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'MI SMO NAROD'

Drama u Haagu: Krajnja desnica izvikivala antisemitske parole, vlasti ih tjerale vodenim topom

Piše 24sata,
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Drama u Haagu: Krajnja desnica izvikivala antisemitske parole, vlasti ih tjerale vodenim topom
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Foto: Nicolas Economou
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Ministar pravosuđa David van Weel na X-u je objavio da su demonstracije uključivale "Hitlerove pozdrave, antisemitske slogane, nasilje nad policijom i bacanje vatrometa na interventnu jedinicu"

Nizozemska interventna policija u subotu se u središtu Haaga sukobila s otprilike 500 krajnje desničarskih prosvjednika koji su u središtu grada izvikivali antisemitske slogane. Prosvjednici su policiju zasuli vatrometom i drugim projektilima, a policija je za suzbijanje prosvjeda upotrijebila palice i specijalizirane pse, piše Luxembourg Times.

Far-right activists gather for a demonstration in The Hague
Foto: Nicolas Economou

Nekoliko je osoba uhićeno, a gradske su vlasti upotrijebile i vodene topove kako bi rastjerale okupljene. Ministar pravosuđa David van Weel na društvenoj mreži X izjavio je kako je važno da se "poduzmu jasne mjere" protiv ovih demonstracija koje su uključivale "Hitlerove pozdrave, antisemitske slogane, nasilje nad policijom i bacanje vatrometa na interventnu jedinicu".

Far-right activists gather for a demonstration in The Hague
Foto: Nicolas Economou

Skup pod sloganom "Mi smo narod" sazvan je u znak prosvjeda protiv vladine politike, posebno one koja se tiče imigracije. Prosvjednici su planirali marširati kroz grad, ali nakon što je u parku gdje su se okupljali izbilo nasilje, lokalne vlasti naredile su suzbijanje prosvjeda.

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Nizozemski desničari u sukobu s policijom VIDEO
Nizozemski desničari u sukobu s policijom | Video: 24sata/Reuters

- Gubimo svoju zemlju. Doslovno gubimo svoju zemlju zbog masovnih migracija - rekao je za AFP Thijs Jansen (31), jedan od okupljenih na prosvjedu.

Far-right activists gather for a demonstration in The Hague
Foto: Nicolas Economou

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