DRAMA U ISTRI Evakuirali hotel u Poreču zbog kemikalija! Gosti se otrovali klorom za bazen?!

Hotel u Poreču jučer je oko 11 sati evakuirao goste i osoblje nakon što se njegovim prostorijama počeo širiti intenzivan miris. Liječničku pomoć zatražio je 21 gost, a istraga je pokazala da je incident izazvala kemijska reakcija tijekom nadopune spremnika s bazenskim kemikalijama. Kako neslužbeno doznaje Istarski, riječ je o novouređenom Pical Resortu u vlasništvu Valamara.

Policija i ostale hitne službe odmah su osigurale područje, a porečki vatrogasci izmjerili su kvalitetu zraka. Nakon mjerenja procijenili su da je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalazi spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena, koje vatrogasci i policija i dalje nadziru. Očevid će se u tim prostorijama nastaviti kada koncentracija klora u zraku padne na sigurnu razinu. Policija nastavlja istraživati sve okolnosti incidenta kako bi utvrdila detalje kemijske reakcije i događaja koji su doveli do evakuacije hotela.