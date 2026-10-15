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DRAMA U ISTRI Evakuirali hotel u Poreču zbog kemikalija! Gosti se otrovali klorom za bazen?!

Piše Bogdan Blotnej,
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DRAMA U ISTRI Evakuirali hotel u Poreču zbog kemikalija! Gosti se otrovali klorom za bazen?!
Foto: 24sata
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Nakon mjerenja procijenili su da je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalazi spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena, koje vatrogasci i policija i dalje nadziru

Hotel u Poreču jučer je oko 11 sati evakuirao goste i osoblje nakon što se njegovim prostorijama počeo širiti intenzivan miris. Liječničku pomoć zatražio je 21 gost, a istraga je pokazala da je incident izazvala kemijska reakcija tijekom nadopune spremnika s bazenskim kemikalijama. Kako neslužbeno doznaje Istarski, riječ je o novouređenom Pical Resortu u vlasništvu Valamara.

Policija i ostale hitne službe odmah su osigurale područje, a porečki vatrogasci izmjerili su kvalitetu zraka. Nakon mjerenja procijenili su da je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalazi spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena, koje vatrogasci i policija i dalje nadziru. Očevid će se u tim prostorijama nastaviti kada koncentracija klora u zraku padne na sigurnu razinu. Policija nastavlja istraživati sve okolnosti incidenta kako bi utvrdila detalje kemijske reakcije i događaja koji su doveli do evakuacije hotela.

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