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prijeti mu zatvor

Drama u Istri: Pijan i bez vozačke krenuo autom na policajca pa pobjegao!

Piše HINA,
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Drama u Istri: Pijan i bez vozačke krenuo autom na policajca pa pobjegao!
ILUSTRACIJA | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Pijan vozač bez vozačke dozvole nasrnuo je na policajca u Istri, ali je ubrzo uhićen, a protiv njega su podnesene kaznene prijave zbog višestrukih prometnih prekršaja.

Istarska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, izvijestili su u nedjelju pojašnjavajući kako je riječ o višestrukom prometnom prekršitelju koji je automobilom nasrnuo na policajca.  Osumnjičeni  je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu policije, stoji u priopćenju.

Porečka policija je 8. listopada oko 20 sati uočila automobil riječke registracijske oznake, kako krivuda po kolniku, iz smjera Poreča prema Velikom Maju. Policajac je dao znak vozaču da se zaustavi na ugibalištu, no vozač se oglušio na njegov znak i ubrzao kretanje u pravcu policajca, koji se morao naglo izmaknuti u stranu kako bi izbjegao nalet vozila.

Vozač se udaljio, no policija ga je ubrzo pronašla u naselju Materada i uhitila.

Alkotestiranjem je utvrđeno kako je vozač upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1.02 promila i dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog liječničkog pregleda. Nadalje, utvrđeno je i da vozač upravlja automobilom kojemu je isteklo važenje prometne dozvole i police obveznog osiguranja.

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Budući da je riječ o recidivistu, kojeg je policija već prijavljivala zbog prometnih prekršaja te je već pravomoćno kažnjavan za teže prometne prekršaje, automobil mu je oduzet.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog te je predložila sudu izricanje novčane kazne od 5.820 eura, do 60 dana zatvora i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 mjeseci.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo na štetu policijskog službenika, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu 9. listopada u popodnevnim satima  priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

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