Drama u Italiji. Učenik izboden nožem u srednjoj školi

Osamnaestogodišnji učenik nalazi se u vrlo teškom stanju nakon što je danas izboden nožem u jednoj školi u talijanskom gradu La Speziji.

Prema prvim informacijama, mladića je u predjelu boka nožem ozlijedio drugi učenik, prenosi ANSA, dodajući da se incident dogodio nešto poslije 11 sati. Zbog obilnog krvarenja stanje ozlijeđenog odmah je ocijenjeno kao kritično.

Uz pomoć volontera lokalnog Crvenog križa i liječnika hitne medicinske pomoći, mladić je hitno prevezen u šok-sobu hitnog prijema lokalne bolnice. Na mjesto događaja izašli su i pripadnici talijanske državne policije, koji provode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.