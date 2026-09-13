Putnički brod sa 243 osobe izgubio je kontakt nakon što ga je zahvatilo jako nevrijeme. Jedna osoba je poginula, a potragu za nestalima otežavaju veliki valovi i loši vremenski uvjeti
Drama u Javanskom moru: Brod nestao s radara, spašene 102 osobe, za 140 se još traga
Velika potraga traje u Javanskom moru nakon što je putnički brod Virgo Transport 8, sa 243 osobe na brodu, upao u ozbiljne probleme tijekom plovidbe između indonezijskih otoka Jave i Bornea. Do sada su spašene 102 osobe, jedna je osoba poginula, dok se za još 140 ljudi i dalje intenzivno traga.
Brod je u subotu ujutro isplovio iz Surabaye u Istočnoj Javi prema Banjarmasinu u Južnom Kalimantanu. Kontakt s plovilom izgubljen je rano u nedjelju, nakon što je brod zahvatilo jako nevrijeme. Posljednja poznata pozicija bila je oko 148 kilometara od pristaništa u Banjarmasinu.
KABAR DUKA #BreakingNews— Kapal Virgo Transport 8 Rute Surabaya - Banjarmasih terbalik di Laut Jawa, bawa 243 penumpang— Miss tweet (@Heraloebss) September 13, 2026
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Semoga penumpang lainnya Ditemukan dalam keadaan Selamat 🤲🤲 pic.twitter.com/aBYuZ7fDfn
Prema informacijama indonezijskih službi spašavanja, kapetan je prije prekida komunikacije javio da se brod naginje. Potragu dodatno otežavaju vrlo loši uvjeti na moru i valovi visoki oko 2,5 metara.
U akciju su uključene pomorske i druge spasilačke službe, a preživjele su preuzela druga plovila koja su se nalazila na tom području. Potraga za nestalima nastavlja se velikim intenzitetom.
Indonezija, arhipelag s više od 17.000 otoka, snažno se oslanja na pomorski prijevoz, a nesreće trajekata i putničkih brodova ondje nisu rijetkost, osobito tijekom naglih pogoršanja vremena.
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