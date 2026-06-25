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Velika akcija FBI-ja

Drama u Kotoru: Uhićen iranski haker kojeg SAD tereti za štetu od 3,4 milijarde dolara

Piše HINA,
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Drama u Kotoru: Uhićen iranski haker kojeg SAD tereti za štetu od 3,4 milijarde dolara
Foto: ilustracija/Canva

U priopćenju crnogorske policije piše i da je uhićeni Amir Barati optužen za kaznena djela zavjere radi počinjenja računalne prijevare i hakiranja računala, kao i krađe identiteta

U akciji crnogorske policije i američkog FBI-ja u Kotoru je uhićen pripadnik Iranske revolucionarne garde Amir Barati (39), kojeg Sjedinjene Američke Države terete da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,4 milijarde dolara, priopćeno je u četvrtak iz Uprave policije Crne Gore. Kako se navodi, službenici Interpola Podgorica, odnosno članovi FAST tima za međunarodne ciljane potrage, u četvrtak su na području općine Kotor uhitili A. B. (39), državljanina Turske i Irana, “visokoprofilnu metu potrage iz područja kibernetičkog i organiziranog kriminala, radi osiguranja njegove prisutnosti u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi u Sjedinjenim Američkim Državama pred Višim sudom u New Yorku zbog više optužbi”.

U priopćenju crnogorske policije piše i da je uhićeni Amir Barati optužen za kaznena djela zavjere radi počinjenja računalne prijevare i hakiranja računala, kao i krađe identiteta.

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“I to na način što je od 2013. godine, kao suradnik pravne osobe s područja Irana, provodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država, na više od 150 sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3,4 milijarde američkih dolara”, navodi se u priopćenju crnogorske policije.

Dodaje se da su ukradeni podaci, kao i pristup kompromitiranim sveučilišnim računima, korišteni od strane Iranske revolucionarne garde i drugih iranskih korisnika, uključujući sveučilišta sa sjedištem u Iranu.

Navodi se da će uhićeni u zakonom propisanom roku biti priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici radi daljnjeg postupka u vezi s izručenjem Sjedinjenim Američkim Državama.

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