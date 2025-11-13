Obavijesti

POLICIJA NA NOGAMA

Drama u Ljubljani: Vozača busa napao nožem, policija ga traži

Piše Marta Divjak,
Policija traga za osumnjičenim muškarcem starim između 35 i 50 godina, visine između 180 i 190 cm, svijetle kose i svijetle brade

Muškarac je na Bavarskom dvoru u Ljubljani, prema dosad poznatim informacijama, oštrim predmetom teško ozlijedio vozača autobusa, a nakon događaja pobjegao. Prema izjavama svjedoka za STA, gradski autobus je u jednom momentu naglo stao na stanici, a iz njega su izašla dvojica muškaraca koji su se tukli. Nakon sukoba, napadač je napustio mjesto događaja, dok je vozač autobusa ostao ranjen na tlu.

Teško ozlijeđenog vozača prevezli su u Klinički centar Ljubljana. Iz Ljubljanskog potniškog prometa (LPP) potvrdili su za STA da je riječ o njihovom zaposleniku. Prema izvješćima više medija, među kojima je i 24ur, vozač nije u životnoj opasnosti, piše Metropolitan.si.

Policija traga za osumnjičenim muškarcem starim između 35 i 50 godina, visine između 180 i 190 cm, svijetle kose i svijetle brade. U trenutku napada nosio je crvenu jaknu, no postoji mogućnost da se u međuvremenu presvukao, priopćila je Policijska uprava Ljubljana.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o događaju ili napadaču da odmah obavijeste policiju na broj 113, ili anonimno na 080 1200.

Istovremeno upozoravaju građane da se, u slučaju da primijete osumnjičenog, ne izlažu opasnosti, nego odmah pozovu policiju, jer se, s obzirom na opisano djelo, radi o opasnoj osobi.

⁠Pao je turski airtractor, trenutno gori te se radi na gašenju. Prema prvim informacijama, u njemu je bio samo pilot, potvrdili su iz policije.
