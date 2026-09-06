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Drama u Miamiju. Teretni avion izletio s piste nakon slijetanja: Zabio se u više vozila i zapalio!

Piše Iva Tomas,
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Drama u Miamiju. Teretni avion izletio s piste nakon slijetanja: Zabio se u više vozila i zapalio!
Foto: Twitter/Screenshoot
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Na snazi ​​je zabrana leta na aerodromu zbog onesposobljenog zrakoplova na pisti, prema upozorenju Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA-e)

Zrakoplov koji pripada Amazonu u nedjelju je nakon slijetanja izletio s piste na međunarodnoj zračnoj luci u Miamiju. Na snimkama se vidi teretni Boeing 767 koji je završio uz cestu, piše CNN.

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Prema američkoj Saveznoj upravi za zrakoplovstvo (FAA), teretni Boeing 767-300 sletio je u Miami oko 14 sati po lokalnom vremenu. Piloti prije slijetanja nisu javili da postoji neki problem.

- Avion se zabio u nekoliko vozila i potom zapalio. Ne zna se ima li žrtava - piše CNN.

Zrakoplov je prethodno poletio iz međunarodne zračne luke Luis Muñoz Marín u San Juanu u Portoriku.

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Incident je zabilježen i u komunikaciji sa zračnim tornjem. Na snazi ​​je zabrana leta na aerodromu zbog onesposobljenog zrakoplova na pisti, prema upozorenju Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA-e).

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