Na snazi je zabrana leta na aerodromu zbog onesposobljenog zrakoplova na pisti, prema upozorenju Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA-e)
Drama u Miamiju. Teretni avion izletio s piste nakon slijetanja: Zabio se u više vozila i zapalio!
Zrakoplov koji pripada Amazonu u nedjelju je nakon slijetanja izletio s piste na međunarodnoj zračnoj luci u Miamiju. Na snimkama se vidi teretni Boeing 767 koji je završio uz cestu, piše CNN.
WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp— BNO News (@BNONews) September 6, 2026
Prema američkoj Saveznoj upravi za zrakoplovstvo (FAA), teretni Boeing 767-300 sletio je u Miami oko 14 sati po lokalnom vremenu. Piloti prije slijetanja nisu javili da postoji neki problem.
- Avion se zabio u nekoliko vozila i potom zapalio. Ne zna se ima li žrtava - piše CNN.
Zrakoplov je prethodno poletio iz međunarodne zračne luke Luis Muñoz Marín u San Juanu u Portoriku.
Incident je zabilježen i u komunikaciji sa zračnim tornjem. Na snazi je zabrana leta na aerodromu zbog onesposobljenog zrakoplova na pisti, prema upozorenju Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA-e).
BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026
The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE
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