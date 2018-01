Drama u New Yorku: Buknuo požar na Trumpovom tornju

Na Trumpovom Tornju u New Yorku u ponedjeljak je buknuo požar. Zasad nema informacija o ozlijeđenima kao ni o tome hoće li evakuirati dijelove zgrade. Požar na krovu gasi 120 vatrogasaca.

Požar na 58 katova visokoj zgradi buknuo je oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. Vatrogasci kažu kako je požar vjerojatno uzrokovao kvar na električnim instalacijama.

JUST IN: @FDNY responding to small fire at Trump Tower on 5th Avenue caused by an electrical box, fire officials say. No injuries reported. pic.twitter.com/qLZFSiVhW0

Američki predsjednik Donald Trump trenutno je u Washingtonu. Inače, Donald u tornju ima luksuzni penthouse u kojem su Trumpovi živjeli prije Bijele kuće, a u njemu je bio i Trumpov stožer za vrijeme izborne kampanje, a u njemu je i sjedište Trumpove kompanije za nekretnine.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP