Drama u New Yorku: Ispred imigracijskog suda podmetnuo požar, uhićen na mjestu

"Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku. Trenutačno je u pritvoru, a dosad su prijavljene dvije lakše ozljede", napisao je na platformi X.

U zgradi se, osim suda, nalazi i nekoliko saveznih agencija, među kojima i Služba za imigraciju i carine (ICE).

Foto: David Dee Delgado

Na videosnimci koja kruži društvenim mrežama vide se policajci kako istrčavaju iz zgrade u oblaku bijelog dima te potom savladavaju muškarca na pločniku.

Foto: David Dee Delgado

"Teroru i nasilju nije mjesto u našem gradu i nikada se neće tolerirati. Počinitelj mora biti procesuiran na najvišoj razini zakona", rekao je čelnik demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, zastupnik iz New Yorka.