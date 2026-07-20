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FOTO: DVOJE OZLIJEĐENIH

Drama u New Yorku: Ispred imigracijskog suda podmetnuo požar, uhićen na mjestu

Piše HINA,
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Drama u New Yorku: Ispred imigracijskog suda podmetnuo požar, uhićen na mjestu
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Foto: David Dee Delgado
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U ponedjeljak je uhićen muškarac nakon što je namjerno podmetnuo požar na ulazu u zgradu na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku u kojoj se, među ostalim nalazi i imigracijski sud, rekao je ravnatelj FBI-a Kash Patel

"Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku. Trenutačno je u pritvoru, a dosad su prijavljene dvije lakše ozljede", napisao je na platformi X.

U zgradi se, osim suda, nalazi i nekoliko saveznih agencija, među kojima i Služba za imigraciju i carine (ICE).

Scenes outside of 26 Federal Plaza following reports of a person deploying in incendiary device, in New York City
Foto: David Dee Delgado

Na videosnimci koja kruži društvenim mrežama vide se policajci kako istrčavaju iz zgrade u oblaku bijelog dima te potom savladavaju muškarca na pločniku.

Scenes outside of 26 Federal Plaza following reports of a person deploying in incendiary device, in New York City
Foto: David Dee Delgado

"Teroru i nasilju nije mjesto u našem gradu i nikada se neće tolerirati. Počinitelj mora biti procesuiran na najvišoj razini zakona", rekao je čelnik demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, zastupnik iz New Yorka.

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