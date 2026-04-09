LAKŠE JE OZLIJEĐEN

Drama u Novoj Gradiški. Pijan vrijeđao susjeda pa se potukli

Piše Marta Divjak,
Drama u Novoj Gradiški. Pijan vrijeđao susjeda pa se potukli
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Oba sudionika zaradila su prijave nadležnom sudu nakon što je pijani 55-godišnjak vrijeđao susjede, a mlađi mu muškarac uzvratio fizičkim napadom

Međususjedski odnosi u Novoj Gradiški kulminirali su incidentom u utorak, 7. travnja, oko 20 sati. Policija je intervenirala nakon što je verbalni sukob prerastao u fizički obračun, a oba sudionika zaradila su prijave. Sve je započelo kada je 55-godišnji muškarac, pod utjecajem alkohola od 0,97 promila, počeo narušavati javni red i mir.

On je vikao, galamio te vrijeđao svoje susjede u dobi od 34 i 38 godina. Njegovo agresivno ponašanje ubrzo je izazvalo reakciju mlađeg susjeda.Situacija je eskalirala kada je 34-godišnjak fizički napao starijeg muškarca i zadao mu udarac. Policija je uhitila 55-godišnjaka i 34-godišnjaka, dok su medicinski djelatnici pregledali 55-godišnjaka te utvrdili da je zaradio lakše ozljede. 

Policija protiv obojice podnosi prijave. Stariji muškarac suočava se s optužnim prijedlogom zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali i zbog Zakona o suzbijanju diskriminacije.Također, policija ga je izvijestila da zbog nanesenih ozljeda protiv susjeda može podnijeti privatnu tužbu.

Ni mlađi sudionik sukoba nije prošao bez kazne. Protiv 34-godišnjaka policija podnosi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog remećenja javnog reda i mira.

